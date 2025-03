Policjanci z powiatu krakowskiego zabezpieczyli ponad 1 371 600 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości gospodarczej, udaremnili wprowadzenie do obrotu ponad 1 371 600 sztuk papierosów bez polskich znaków skarbowych. 62 i 55-latek oraz 55-letnia kobieta zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut. Według wyliczeń śledczych wprowadzenie do obrotu takiej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych naraziłoby Skarb Państwa na utratę ponad 2 milionów złotych.

W środę, 12 marca br. policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, wykonując czynności mające na celu wyeliminowanie z czarnego rynku nielegalnych wyrobów tytoniowych udali się do województwa śląskiego. Policjanci ustalili, że na jednej z posesji, może dochodzić do handlu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi.

Funkcjonariusze zauważyli wjeżdżające na teren posesji dwa pojazdy z których wysiadło dwóch kierowców. Mężczyźni z jednego pojazdu zaczęli przeładowywać kartonowe pudła na przyczepę. Natychmiast podjęli działania. Wylegitymowali mężczyzn, którzy oświadczyli, że w pudełkach są papierosy. Policjanci ujawnili 209 100 tysięcy sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Po chwili na posesję wjechał kolejny samochód. Okazało się, że jest to właścicielka posesji, na której dochodziło do przeładunku nielegalnego towaru. Policjanci przeszukali dom oraz garaż, w których łącznie znaleziono 1 133 300 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Dokonano jeszcze przeszukania na terenie powiatu olkuskiego, gdzie w garażu odkryto i zabezpieczono łącznie 29 200 sztuk papierosów różnych marek.

62-latek mieszkaniec Krakowa, 55-latek mieszkaniec Częstochowy oraz 55-letnia mieszkanka Zawiercia zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, zatrzymanym osobą grozi wysoka grzywna albo kara pozbawianie wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

