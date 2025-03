Kryminalni pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie, którego pilnował pies Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Bielscy kryminalni zauważyli nieprzytomnego mężczyznę leżącego na polu. 62-latka pilnował jego pies, który nie pozwalał zbliżyć się do swojego pana. Mimo to mundurowi sprawdzili stan mężczyzny i natychmiast wezwali karetkę. Na szczęście mieszkaniec gminy Boćki w porę trafił pod opiekę lekarzy. Podczas takich interwencji policjanci udowadniają, że hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa, ale także realne działanie.

Bielscy kryminalni pojechali do jednej z posesji w gminie Boćki, aby wykonać tam czynności służbowe. Okazało się, że w domu nikogo nie ma, więc mundurowi postanowili sprawdzić pobliski teren. Na polu z tyłu posesji zauważyli leżącą na ziemi osobę, przy której był pies. Funkcjonariusze natychmiast poszli sprawdzić, co się stało.

Mężczyzna był nieprzytomny, więc mundurowi chcieli udzielić mu pomocy. Obecny na miejscu pies bronił policjantom dostępu do swojego pana, szczekał na nich a nawet kilkakrotnie złapał policjanta zębami za rękaw. Mimo to funkcjonariusze sprawdzili funkcje życiowe mężczyzny i ułożyli w pozycji bezpiecznej. Na miejsce wezwali natychmiast karetkę i czuwali nad nim do przyjazdu medyków.

Mężczyzna odzyskał przytomność, ale nadal nie było z nim żadnego kontaktu. Na szczęście dzięki pomocy mundurowych mężczyzna bezpiecznie trafił pod opiekę medyków.