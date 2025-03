Nietrzeźwy 32-latek doprowadził do wybuchu w mieszkaniu Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze prewencji wałbrzyskiej komendy zatrzymali pijanego 32-letniego wałbrzyszanina, który doprowadził do wybuchu w swoim mieszkania, narażając lokatorów jednego z budynków na Podgórzu na utratę życia lub zdrowia. Na szczęście ani sprawcy, ani nikomu innemu nic się nie stało, ale poważnemu uszkodzeniu uległa ściana wewnętrzna w kamienicy.

32-letni mężczyzna będąc w stanie nietrzeźwości doprowadził do wybuchu w swoim mieszkaniu w Wałbrzychu. Swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem mógł doprowadzić do tragedii.

Do zdarzenia doszło około godziny 7.00. Policjanci otrzymali informację o uszkodzeniu ściany w jednym z lokali mieszkalnych. Na szczęście sprawca, ale także inni mieszkańcy kamienicy samodzielnie opuścili budynek i nikomu nic się nie stało.

Mundurowi szybko ustalili, że podejrzany był pijany - miał 1,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna zamiast wpiąć kuchenkę gazową do instalacji gazowej, podpiął ją niewłaściwie do butli gazowej. Kiedy odpalił papierosa, doprowadził do wybuchu.

Za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa w postaci gwałtownego wybuchu, które zagroziło życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10. Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu zastosował w stosunku do 32-latka środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.