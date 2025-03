38-latek zatrzymany za oszustwo „na policjanta” Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Krasnostawscy kryminalni zatrzymali w Warszawie 38-latka za udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Pokrzywdzona 45-latka straciła blisko 150 000 złotych. Kobieta uwierzyła, że bierze udział w policyjnej akcji. Po poinformowaniu o oszustwie policjanci odzyskali blisko 50 000 złotych i przystąpili do pracy nad ustaleniem sprawcy. Dziś zatrzymany 38-latek został doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 8 lat więzienia.

Wczoraj kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie zatrzymali 38-latka, który brał udział w oszustwie metodą „na policjanta”. Podejrzany został zatrzymany na terenie Warszawy.

Do oszustwa doszło w październiku zeszłego roku. Do 45-latki z gminy Krasnystaw zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta z KPP w Krasnymstawie. Rozmówca przedstawił się i podał swoje imię i nazwisko, a nawet numer pokoju, w którym pracuje. Następnie poinformował, że oszczędności kobiety są zagrożone. Aby nie paść ofiarą oszustów i zabezpieczyć pieniądze, podszywający się pod funkcjonariusza policji polecił kobiecie przelać środki na „bezpieczne” konto. Kobieta wykonała kilka przelewów na wskazany rachunek bankowy tracąc w ten sposób blisko 150 tysięcy złotych. Dzięki szybkiemu działaniu mundurowych udało się szybko odzyskać blisko 50 tysięcy złotych. Więcej o sprawie pisaliśmy w komunikacie: „Oszukana metodą na policjanta straciła blisko 150 tysięcy złotych”.

Nad sprawą pracowali kryminalni zajmujący się przestępczością gospodarczą. Funkcjonariusze udowodnili 38-latkowi udział w przestępstwie. Dziś został on doprowadzony do prokuratury gdzie złożył wyjaśnienia. Policjanci zawnioskowali o wystąpienie do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Za udział w przestępstwie oszustwa 38-latkowi grozi do 8 lat pozbawienia wolności.