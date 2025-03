Odpowiedzą za zabójstwo dwóch osób i podpalenie mieszkania Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Chełmscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 35 do 39 lat w sprawie zabójstwa dwóch osób i podpalenia mieszkania. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w kamienicy w centrum Chełma. Chwile przed pożarem wszyscy spożywali wspólnie alkohol. Policjanci nie dawali wiary, że do pożaru doszło w sposób przypadkowy, ich ustalenia pozwoliły na odtworzenie przebiegu zdarzenia. Wszyscy zatrzymani będą odpowiadać w warunkach recydywy wielokrotnej. Za ten czyn grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W poniedziałek wieczorem, 24 marca br. dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze mieszkania, do którego doszło w kamienicy w centrum Chełma. W trakcie akcji gaśniczej strażacy ujawnili nadpalone zwłoki 42 letniego mężczyzny. W ciężkim stanie do szpitala trafił również znajdujący się w tym mieszkaniu 66 latek, który pomimo udzielanej pomocy medycznej zmarł na skutek doznanych obrażeń.

Decyzją prokuratora ciała obu mężczyzn zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Wyjaśnieniem okoliczności pożaru zajęli się policjanci kryminalni z chełmskiej komendy. Funkcjonariusze od początku nie dawali wiary, że do pożaru doszło w sposób przypadkowy. Wykonane przez nich czynności doprowadziły do zatrzymania trzech mężczyzn w wieku od 35 do 39 lat.

Policjanci ustalili, że w momencie zdarzenia przebywali w tym mieszkaniu wraz z pokrzywdzonymi. Było to przypadkowe spotkanie, podczas którego wszyscy spożywali wspólnie alkohol. Sprawcy w pewnej chwili zaczęli bić i kopać obu mężczyzn. Następnie wzniecili pożar, po czy oddalili się z mieszkania pozostawiając w nim pokrzywdzonych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury. gdzie przedstawiono im zarzuty zabójstwa i spowodowania pożaru zagrażającego zdrowiu i życiu wielu osób oraz mieniu. Będą odpowiadać w warunkach recydywy wielokrotnej, gdyż byli już karani za podobne przestępstwa. Dzisiaj zostaną doprowadzeni do sądu z wnioskiem śledczych o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za ten czyn grozi im kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

