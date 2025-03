19-latek podejrzany o potrącenie policjanta zatrzymany - usłyszał już zarzuty Data publikacji 27.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu zatrzymali 19-letniego mieszkańca gminy Przytoczna, który na drodze krajowej numer 24 w Przytocznej, podczas próby uniknięcia kontroli drogowej, potrącił interweniującego funkcjonariusza Policji. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, jednak dzięki skutecznym i skoordynowanym działaniom policjantów dobę później został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło 24 marca br. w godzinach popołudniowych. Policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrole pojazdów na terenie miejscowości Przytoczna. Jeden z funkcjonariuszy wydał sygnał do zatrzymania kierującemu motocyklem, który zignorował polecenie i zareagował ucieczką, potrącając policjanta i odjeżdżając z miejsca zdarzenia. Policjant z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Po zdarzeniu uruchomiono natychmiastowe działania poszukiwawcze. Mundurowi z Międzyrzecza, przy wsparciu funkcjonariuszy pionu kryminalnego, przeprowadzili szereg czynności operacyjno-rozpoznawczych, które już kilka godzin po zdarzeniu doprowadziły do ustalenia tożsamości kierującego motocyklem. Na jednej z posesji w miejscowości gminy Przytoczna zabezpieczono motocykl, którym poruszał się mężczyzna odpowiedzialny za zdarzenie. Ten chcąc uniknąć odpowiedzialności, ukrywał się w domu swoich bliskich. Został zatrzymany niespełna dobę po zdarzeniu i doprowadzony do jednostki Policji. Jak ustalili policjanci, kierujący motocyklem 19-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicę pojazdu, nie posiada bowiem uprawnień do kierowania pojazdami.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu przedstawiła 19-latkowi zarzuty spowodowania wypadku drogowego i niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz podjęcia ucieczki, za które kodeks karny przewiduje karę do 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Młody mężczyzna musi się liczyć również z konsekwencjami dotyczącymi szeregu wykroczeń drogowych, których dopuścił się w trakcie jazdy motocyklem.