Policjanci rozbili grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami pojazdów. Straty oszacowano na blisko milion złotych Data publikacji 28.03.2025 Powrót Drukuj 25 marca 2025 roku kryminalni ze Skierniewic i z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi rozbili zorganizowaną grupę przestępczą na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego. Odnaleźli i zlikwidowali dziuplę samochodową oraz zatrzymali 6 osób mających związek z kradzieżami, demontażem oraz paserstwem samochodowym. Straty szacowane są na około milion złotych. Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie.

Sprawa ma swój początek w 2024 roku, kiedy to skierniewiccy kryminalni realizowali czynności w związku z kradzieżą pojazdu marki KIA. Policjanci uzyskiwali coraz więcej informacji świadczących o tym, że za kradzież samochodu odpowiedzialna może być nie tylko jedna osoba, a zorganizowana grupa trudniąca się tym procederem na dużą skalę. Funkcjonariusze starannie i systematycznie gromadzili materiał dowodowy, który pozwolił im na typowanie osób i miejsc powiązanych z przestępczą działalnością. W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że złodzieje aut działają na terenie przynajmniej kilku województw, a w nielegalny proceder jest zaangażowane kilka osób.

W wyniku wielomiesięcznej, ciężkiej pracy nad sprawą, skierniewiccy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi zaplanowali działania związane z zatrzymaniem członków grupy przestępczej na 25 marca 2025 roku. Policjanci posiadali informację, że na terenie powiatu toruńskiego złodzieje samochodowi przekażą skradzionego z terenu Warszawy hyundaia, paserom, którzy mieli zająć się demontażem tego pojazdu. Cała akcja policjantów była szczegółowo przygotowana i bardzo dynamiczna, wymagająca ścisłej współpracy między jednostkami policji. Zatrzymano 4 mężczyzn biorących udział w tej transakcji i odzyskano skradziony pojazd.

Następnie policjanci pojechali na teren powiatu inowrocławskiego, gdzie z posiadanych przez nich informacji wynikało, że znajduje się tam duża dziupla samochodowa. Po przybyciu na miejsce natychmiast weszli do środka, gdzie zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn, którzy odpowiedzialni byli za demontaż kradzionych pojazdów. Pod tym adresem znajdowało się kilka hal, wypełnionych częściami samochodowymi. Kryminalni znaleźli tam m.in. silniki, podzespoły samochodowe, elementy nadwozia i karoserii mogące pochodzić z kradzieży z terenu całej Polski. Ponadto ujawniono też urządzenia elektroniczne, które mogły służyć do kradzieży pojazdów, w tym m.in. zagłuszarki sygnałów GPS.

W wyniku szeroko zakrojonych działań policjantów ze Skierniewic i Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, zatrzymano łącznie 6 mężczyzn w wieku od 29-50 lat. Są to mieszkańcy województwa mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

Z uwagi na ilość ujawnionych części samochodowych na miejscu przez 3 dni pracowali funkcjonariusze wchodzący w skład grup dochodzeniowo-śledczych z KMP w Skierniewickich oraz KWP w Łodzi. Podczas wielogodzinnych oględzin eksperci Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi poddawali szczegółowo dokładnym badaniom ujawnione przedmioty. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów straty na chwilę obecną, szacowane są na prawie milion złotych.

27 marca 2025 roku zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 3 mężczyzn usłyszało dodatkowo zarzuty kradzieży 11 pojazdów, a kolejnych trzech zatrzymanych zarzuty paserstwa. Decyzją Sądu Rejonowego w Łodzi sprawcy zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Ponieważ działali w warunkach tzw. multirecydywy 3 sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, a pozostałej trójce do 12 lat za kratami. Sprawa ma charakter rozwojowy.

To kolejna sprawa prowadzona przez kryminalnych specjalizujących się w zwalczaniu przestępczości samochodowej. Bez wątpienia ich skuteczność wynika z dużego doświadczenia służących w niej policjantów. Ich zaangażowanie oraz determinacja sprawiają, że nawet najbardziej zawiłe i rozbudowane sprawy dotyczące kradzieży pojazdów, kończą się sukcesem. Służba w tych komórkach wymaga od policjantów często szybkich i dynamicznych działań, które łączą z analitycznym podejściem i stosowaniem nieszablonowych rozwiązań.