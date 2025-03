Areszt dla mężczyzny w związku ze śmiercią kobiety Data publikacji 28.03.2025 Powrót Drukuj W ubiegłą sobotę w jednym z domów w Repkach sokołowscy policjanci ujawnili ciało 50-latki. Funkcjonariusze zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który mógł mieć związek ze śmiercią kobiety. Kolejne czynności doprowadziły do tego, że usłyszał on zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym. Decyzją Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

W sobotę, 22.03.2025 r., około 13.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Sokołowie Podlaskim otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, która nie miała kontaktu ze swoją znajomą mieszkająca w Repkach. Na miejsce zostały skierowane służby.

Po wejściu do domu ujawniono 50-letnią mieszkankę powiatu sokołowskiego bez oznak życiowych. Na miejscu stwierdzono zgon kobiety. Ciało decyzją prokuratora zostało zabezpieczone do prosektorium celem wykonania sekcji zwłok. Policjanci na miejscu wykonali szereg czynności oraz zajęli się ustalaniem osoby, która mogła mieć związek ze śmiercią kobiety. Wyniki sekcji potwierdziły, że do śmierci 50-latki ktoś się przyczynił.

W poniedziałek, 24.03.br., sokołowscy policjanci zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu sokołowskiego, który był znajomym zmarłej kobiety i według mundurowych mógł mieć związek z jej zgonem. Dzięki intensywnej pracy sokołowskich policjantów pionu kryminalnego, przy wsparciu funkcjonariuszy z KWP zs. w Radomiu, udało się zebrać materiał dowodowy, na podstawie którego prokurator z Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przedstawił mężczyźnie zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym.

W czwartek, 27.03.br., Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim przychylił się do wniosku prokuratura i zastosował wobec 41-latka tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Teraz mężczyźnie grozi nawet dożywocie.

(KWP w Radomiu / mw)