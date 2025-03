Policjantki na urlopie w Wenecji pomogły okradzionej kobiecie

Data publikacji 28.03.2025 Powrót Drukuj

Do Komendanta Powiatowego Policji w Świdwinie wpłynęły serdeczne podziękowania dla dwóch funkcjonariuszek, które pomogły turystce w czasie urlopu we Włoszech. Obie pracują w pionie kryminalnymi mają na co dzień do czynienia z trudnymi sprawami. Dzięki ich empatii i chęci niesienia pomocy nie pozostały obojętne nawet w czasie urlopu z dala od domu.