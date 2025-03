Praktyczny poradnik dla nowo przyjętych funkcjonariuszy „Gotowy na służbę - Praktyczny Mentoring dla Nowego Pokolenia Policji”

Mł. asp. Hubert Lewandowski na co dzień służbę pełni w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Nasz kolega jest twórcą publikacji „Poradnika dla kandydatów do służby w Policji z zakresu testu sprawności fizycznej”. Kolejna książka, którą opublikował pt. „Gotowy na służbę – Praktyczny Mentoring dla Nowego Pokolenia Policji” - skierowana jest przede wszystkim do nowo przyjętych policjantów, ale mogą z niej korzystać również instruktorzy, dowódcy, a nawet osoby cywilne, które chcą lepiej zrozumieć specyfikę służby mundurowej.