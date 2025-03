Policjant po służbie pomógł starszemu mężczyźnie, który leżał na chodniku Data publikacji 28.03.2025 Powrót Drukuj Posterunkowy Maciej Urbański od miesiąca pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Mimo, że nie ma jeszcze doświadczenia, to udowodnił, że jest gotowy wypełniać złożoną rotę ślubowania. Widząc leżącego na chodniku starszego mężczyznę, jako jedyny zatrzymał pojazd i zainteresował się jego losem. Mężczyzna nie reagował na żadne bodźce, miał przyspieszony oddech i wyczuwalne tętno. Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego zabrała go do szpitala.

Sytuacja miała miejsce w piątek, 21 marca br., w godzinach popołudniowych. Posterunkowy Maciej Urbański jadąc wraz z partnerką przez miejscowość Żary w kierunku autostrady, w pewnym momencie zauważył leżącego na chodniku starszego mężczyznę. Widząc zaistniałą sytuację jako jedyny od razu zatrzymał pojazd i podszedł do niego by sprawdzić co się stało.

Starszy pan nie reagował na próby nawiązania z nim kontaktu. Miał nieregularny przyspieszony oddech i wyczuwalne tętno. Nie był też znany osobom zamieszkałym w pobliżu, którzy na prośbę policjanta wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe. Monitorując stan mężczyzny, młody policjant pozostał z nim do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego. Zgłoszenie zostało przyjęte przez Zespół Ratownictwa Medycznego, który po wstępnym rozpoznaniu i udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej postanowił o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala. Po wykonaniu pełnej diagnostyki specjalistycznej i wdrożonym leczeniu mężczyzna mógł opuścić Szpitalny Oddział Ratunkowy 105 Kresowego Szpitala Wojskowego w Żarach.

Posterunkowy Maciej Urbański od miesiąca pełni służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim. Mimo że przed nim szkolenie podstawowe, podczas którego zdobędzie wiedzę, umiejętności i uprawnienia niezbędne w codziennej służbie, to swoją postawą udowodnił, że jest gotowy wypełniać złożoną rotę ślubowania.