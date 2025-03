Areszt dla osób związanych z wyłudzeniami dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu we współpracy z prokuraturą - zatrzymali prezesa Fundacji Aktywnej Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i trzech innych podmiotów zatrudniających osoby niepełnosprawne – podejrzanego o wyłudzenie dofinansowań z tytułu zawierania fikcyjnych umów o pracę z tymi osobami. Do sprawy zatrzymano również dwie kobiety – członkinie rady nadzorczej Hiro sp. z o.o., podejrzane o utrudnianie postępowania przygotowawczego oraz nakłanianie świadków do składania fałszywych zeznań. Sąd, na wniosek prokuratora, zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Policjanci z Wydziału dw . z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu we współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań-Wilda zatrzymali łącznie trzy osoby zamieszane w proceder wyłudzania dofinansowania z budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 58-letni Sławomir S. podejrzany jest o oszustwo na kwotę co najmniej pół miliona złotych. 72 i 66 letnie kobiety miały utrudniać postępowanie oraz nakłaniać świadków do składania fałszywych zeznań.

Prowadzone wielowątkowo postępowanie przez śledczych z poznańskiej jednostki pozwoliło na ustalenie, że proceder trwał co najmniej od 2018r. W trakcie swojego funkcjonowania, podmioty prowadzone przez 58-letniego Sławomira S. miały poświadczać nieprawdę odnośnie faktu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności zawierano pozorne umowy o pracę, której nie świadczono.

Zatrzymany prezes składał wnioski do PFRON o dofinansowanie do zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Miesięcznie dofinansowanie to wynosiło od 2 tys. złotych do ponad 3 tys. złotych za jednego zatrudnionego. Osoby wykazane jako pracownicy - po otrzymaniu wynagrodzenia, zwracały następnie większość otrzymanych środków bezpośrednio Sławomirowi S. Skarb Państwa z tytułu tego przedsięwzięcia stracił co najmniej 500 tys. złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy. W sprawie nie wykluczamy kolejnych zatrzymań. Wszystkie osoby które mają wiedzę dotyczącą prowadzonego śledztwa, bądź posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w toczącym się postępowaniu - prosimy o niezwłoczny kontakt z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu pod numerem telefonu 47 77 131 93.