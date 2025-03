Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego hiszpańskim ENA

Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj

Poszukiwacze z KWP w Lublin i Biura Kryminalnego KGP zatrzymali 29-letniego obywatela Ukrainy, który poszukiwany był Europejskim Nakazem Aresztowania. Mężczyzna poszukiwany był przez hiszpański wymiar sprawiedliwości za przestępstwo oszustwa, pranie brudnych pieniędzy i przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej. Teraz 29-latka czeka ekstradycja do Hiszpanii, gdzie ma trafić do tymczasowego aresztu.