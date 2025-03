Skierniewicki policjant mistrzem Polski w Muay Thai Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Nadkomisarz Robert Sakowski zdobył złoty medal na Mistrzostwach Polski Muay Thai PZMT IFMA 2025, które odbyły się w Krakowie. Skierniewicki kryminalny sztuki walki trenuje od 8 lat, jest to już kolejne złoto w jego karierze.

30 marca 2025 roku w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski Muay Thai PZMT IMFA 2025. Zawody ściągnęły najlepszych zawodników tej dyscypliny z całej Polski oraz znaczną ilość widzów pasjonujących się sztukami walki. W mistrzostwach wziął udział również policjant z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach nadkom. Robert Sakowski, który zdobył tytuł Mistrza Polski w kategorii Weteran w wadze 71 kg. Stoczył 2 pojedynki, obydwa wygrywając, tym samym zajmując miejsce na szczycie podium.

Policjant na swoim koncie ma wiele sukcesów sportowych. Ostatni medal dołącza do innych nagród, m.in. do złota, które zdobył w 2021 r. na Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych w MMA czy też medali zdobytych w turniejach JU JISTU. Sportowe umiejętności doszkalane w życiu prywatnym na co dzień pomagają mu w służbie.

Kryminalny w Policji służy od 23 lat, dla młodszych kolegów jest wzorem policjanta, chętnie dzieli się wiedzą, ale i zaraża innych swoim zaangażowaniem oraz determinacją. Brał udział w najtrudniejszych sprawach, nie tylko na terenie garnizonu łódzkiego. W ubiegłym tygodniu w znaczący sposób przyczynił się do sukcesu związanego z rozbiciem gangu samochodowego. Warto również wspomnieć, że dzień po zdobyciu złota w Krakowie, stawił się do służby i o godz. 6:00 zatrzymał mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym.

Nasz mistrz pasjonuje się sztukami walki. Od 8 lat intensywnie trenuje w Akademii Gorila w Skierniewicach. Ponadto w służbie jest instruktorem samoobrony, a w ostatnich tygodniach wziął na swoje barki szkolenie skierniewickich kobiet prowadząc kurs samoobrony, który został zorganizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Skierniewicach wraz z naszą komendą.

Nadkom. Robertowi Sakowskiemu gratulujemy zdobycia Mistrzostwa Polski i życzymy dalszych sukcesów zarówno sportowych, jak i zawodowych!