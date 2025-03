Zatankowali pojazdy za 170 tysięcy złotych nie swoją kartą

Data publikacji 31.03.2025

Tarnogórscy kryminalni skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko 4 osobom, które od stycznia do kwietnia 2024 roku płaciły za paliwo nie swoją kartą płatniczą. Straty, jakie spowodowali, to ponad 170 tysięcy złotych. Teraz odpowiedzą za kradzież z włamaniem, za którą może im grozić nawet do 10 lat więzienia.