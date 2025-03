Policjanci pomogli rannemu mężczyźnie Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Hasło „Pomagamy i Chronimy” to nie tylko słowa. Potwierdzili to policjanci z sokólskiej patrolówki, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. 44-latek podczas prac w lesie zranił się piłą mechaniczną w nogę. Mundurowi udzielili mu pierwszej pomocy i przewieźli do głównej drogi, skąd chwilę później mężczyzna trafił pod opiekę medyków.

Hasło "Pomagamy i Chronimy" to nie tylko słowa. Potwierdzili to policjanci z sokólskiej patrolówki, którzy znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie. Podczas patrolu w rejonie jednej z miejscowości w gminie Sokółka podbiegł do nich mężczyzna. Poinformował policjantów, że jego znajomy podczas prac w pobliskim lesie zranił się piłą mechaniczną w nogę. Mundurowi szybko znaleźli rannego, udzielili mieszkańcowi gminy Sokółka pierwszej pomocy i zaopatrzyli ranę. W związku z tym, że dojazd do miejsca, w którym znajdował się 44-latek był utrudniony, mundurowi przewieźli go do głównej drogi, gdzie czekała już załoga karetki pogotowia.

Dzięki sprawnej reakcji funkcjonariuszy mężczyzna szybko trafił pod opiekę medyków.