Oleśniccy policjanci odebrali dwa psy nieodpowiedzialnym właścicielom Data publikacji 31.03.2025 Powrót Drukuj Oleśniccy policjanci przy współpracy z organizacją „Przytul Pyska”, przeprowadzili dwie interwencje na terenie powiatu. Niestety w obu przypadkach psy były w dramatycznym stanie, zaniedbane przez swoich właścicieli. Nieodpowiedzialni właściciele odpowiedzą za popełnione przestępstwo przed sądem. Pamiętajmy, że zwierzę samo nie poskarży się na swojego właściciela, pomóc mu może jedynie inny człowiek. Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących przepisów, a w szczególności o troskę i opiekę nad swoimi zwierzętami. Pamiętajmy również o tym, aby nie być obojętnym na krzywdę zwierząt i o każdej niepokojącej sytuacji natychmiast informować odpowiednie służby.

W miejscowości Poniatowice, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy ujawnili psa rasy shih tzu, samca w wieku około 6-7 lat. Zwierzę było trzymane w kojcu, z którego nie miało możliwości wyjścia, a jedzenie było podawane przez płot. Pies był mocno wychudzony i nie widział, ponieważ jego oczy były zasłonięte przez zlepioną sierść. Warunki, w jakich żył, były z całą pewnością nieakceptowalne.

Niestety w Twardogórze funkcjonariusze potwierdzili, że 6-letni pies rasy labrador również przebywa w tragicznych warunkach. Zwierzę było zamknięte w drewnianym kojcu, zniszczonym i zabitym deskami, a na domiar złego nie posiadał dostępu do wody w tym jedzenia. Właścicielka psa przyznała, że jedynym pożywieniem, które zwierzę otrzymało, był garnek chleba z wodą. Buda była w opłakanym stanie, a zwierzę nie miało żadnej opieki. Suczka była wychudzona, a jej stan zdrowia pozostawiał wiele do życzenia.

W obu przypadkach psy zostały odebrane w trybie interwencyjnym przez organizacje „Przytul Pyska”. Właściciele zwierząt teraz mogą usłyszeć zarzut popełnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Za popełnienie takiego czynu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że posiadanie zwierzaka, to nie tylko ogromna przyjemność, ale przede wszystkim duża odpowiedzialność. Osoba posiadająca zwierzę, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż trzy metry.

Apelujemy o niezwłoczne reagowanie na sytuacje, w których widzimy, że zwierzę jest zaniedbywane. W takich przypadkach należy powiadomić inspektorów Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Animals. Kiedy życie zwierzaka jest zagrożone zgłoszenia należy dokonać pod numerem alarmowym 112