XI Ogólnopolski/V Powiatowy Przystanek PaT – Szamotuły 2025 Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Drodzy PaTowicze, Szanowni Państwo Urzędnicy Administracji Rządowej, Policjanci, Samorządowcy, Pedagodzy, Kuratorzy Sądowi, Wychowawcy i Wolontariusze wspierający ogólnopolski program Komendy Głównej Policji "Przyszłość a Ty". Po Jubileuszu 10-lecia programu PaT, który odbył się w 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, po 10 latach zorganizowany zostanie XI ogólnopolski Przystanek PaT z osobistym wsparciem Pana Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Boronia. Ta wyjątkowa Akcja już z udziałem młodego pokoleniem Alfa odbędzie się za niespełna miesiąc w Wielkopolsce. Dzięki stronie internetowej Policja.pl chcemy dotrzeć z tą informacją do każdego środowiska oraz osób indywidualnych, dlatego zamieszczamy poniżej szczegółowe informacje dla uczestników oraz program dla gości.

Pełen emocji dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się ponownie w organizację Przystanku PaT i zapraszam już teraz Przyjaciół naszej Społeczności na Uroczyste Otwarcie, PaTosferę na Rynku w Szamotułach lub Galę Finałową.

Grzegorz Jach

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji

ds. Edukacji na rzecz Bezpieczeństwa

XI Ogólnopolski / V Powiatowy Przystanek PaT – Szamotuły 2025

25 – 27 kwietnia 2025 roku

Do udziału w XI Ogólnopolskim Przystanku PaT mogą zgłaszać się wyłącznie PaTporty oraz grupy PaT.

Wyjątkowo w roku 2025 pierwszeństwo w zgłoszeniach przysługiwać będzie młodzieży z Wielkopolski.

W tegorocznej Akcji połączonych Przystanków PaT łącznie weźmie udział 1000 osób.

Zgłoszenia z województwa wielkopolskiego przyjmuje Wydział Prewencji KWP w Poznaniu, który koordynuje aktualnym podziałem 400 miejsc dla PaTowiczów z Wielkopolski.

Przywilej ilościowy 250 miejsc przysługuje PaTportom z Powiatu Szamotulskiego z racji połączonej w tym roku Akcji ogólnopolskiej z V Powiatowym Przystankiem PaT.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią z grudnia 2024 roku zamieszczoną na naszym społecznościowym fanpage'u na Facebooku zgłoszenia z innych województw oraz Warszawy od początku stycznia br. przyjmował Sekretariat PaT - pat.sekretariat@policja.gov.pl

Poza Wielkopolską do udziału w XI ogólnopolskim Przystanku PaT w Szamotułach Sekretariat PaT przyjął zgłoszenia PaTportów i zakwalifikował do udziału w Akcji PaTowiczów z następujących miejscowości: Barcin, Będzin, Częstochowa, Grala Dąbrowizna, Świdwin, Żuromin oraz Warszawa / PaTport Wilanów. Ponadto zostało także przyjęte zgłoszenie harcerzy z jednostek organizacyjnych ZHP w Kętrzynie i Katowicach oraz klasy mundurowej z Gostynina, którzy podczas Akcji będą pełnić służbę w PaTrolu.

Zgłoszenia grup PaT oraz PaTportów z dniem 22 lutego 2025 roku zostały ZAKOŃCZONE ze względu na brak wolnych miejsc!!!

Aktualnie pozostaje jedynie możliwość zgłoszeń indywidualnych osób pełnoletnich bezpośrednio do Sekretariatu PaT, które są zainteresowane wolontariatem w Grupie Sztabowej Akcji. Warunkiem zgłoszenia jest udział w programie PaT w poprzednich etapach.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią podajemy pełną listę warsztatów Akcji, a każdy z instruktorów dodatkowo nagra indywidualne zaproszenie do udziału w swoim warsztacie, które będzie upublicznione na fanpage'u Społeczność PaT na FB.

Na tej podstawie uczestnicy Akcji mogą już wybierać warsztat, w którym będą chcieli brać udział.

UWAGA - uczestnicy Akcji!

Zgłoszenia ilościowe uczestników do wybranych przez nich warsztatów należ wysłać do 14 kwietnia br. na adres: pat@szamotuly.sr.gov.pl

W przypadku ograniczonej liczby miejsc na dany warsztat o przyjęciu uczestnika do wybranej przez niego dowolnej grupy warsztatowej Akcji decyduje kolejność zgłoszeń wysłanych na wyżej podany adres przez opiekuna PaTportu / koordynatora PaT lub przez instytucję zgłaszającą (samorząd, Policja, uczelnia, szkoła, dom kultury, NGO, inne).

UWAGA – instruktorzy warsztatów!

Prosimy o wysłanie do 4 kwietnia br. nagranych filmików zapraszających na Wasz warsztat do Dominika Piekarskiego. Kontakt i adres w tej sprawie (gdzie wysłać nagrany filmik) można uzyskać w Sekretariacie PaT.

Prosimy o podanie do 14 kwietnia Waszych potrzeb dotyczących przeprowadzenia warsztatu (rekwizyty, materiały, dźwięk, rodzaj pomieszczenia/ plener, inne) na adres: vpat@szamotuly.sr.gov.pl

Prosimy o zgłaszanie do 17 kwietnia br. wszelkich potrzeb (rekwizyty, sztalugi, instrumenty, inne) do zabrania ich transportem technicznym z Warszawy i dostarczenia do obiektów Przystanku PaT.

Prosimy o zgłaszanie do 17 kwietnia br. osób ze sztabu Akcji oraz kadry instruktorskiej, które korzystają z transportu służbowego KGP na trasie Warszawa – Szamotuły – Warszawa.

Powyższe uzgodnienia prowadzi Anna Świątek w SEKRETARIACIE programu PaT: pat.sekretariat@policja.gov.pl

WARSZTATY

Wokalne – Robert Osam Filmowe / sztuka montażu – Michał Grosiak / Alek Pietrzak / WSF, Mikołaj Gajda, Stowarzyszenie FILMFORUM Fotograficzne – Grzegorz Królikowski (30 miejsc) Sztuczna Inteligencja AI – Kajetan Wuttkowski, Zuzanna Szott (50 miejsc) Teatralne / teatr dramatyczny – Adrianna Malecka (30 miejsc) Teatralne / sztuka ulicy – Grzegorz Jach / Grzegorz Ciągardlak / Olga Pęczak Teatru tańca – Wiktoria Benedykciuk Taniec video clip – Maja Jakubowska Kabaretowe – Jakub Krzak Poetyckie – Krzysztof Cezary Buszman Dziennikarskie – Andrzej Stefański / RPO Hip-Hop – Branko Bielopotocky Capoeira – Ricardo Marquez Zumba / warsztaty zgrabnej sylwetki – Agnieszka Stelmaszuk Warsztaty muzyki rozrywkowej – Natalia Adamska Bit Box / DJ – Kamil Januszkiewicz / Paweł Kopański Rysunku i wyobraźni – Konrad Gelert (30 miejsc) Radiowe – Tomasz Bieliński, Grzegorz Lech Krótkofalarskie – Wiesław Paszta Wizaż w świecie kolorów – Ditta Hoffmann Makrama – Jolanta Surma Warsztaty rękodzieła – Renata Madejek Warsztaty dietetyczne – Julia Stachowska, Jan Mroczkowski Kulinarne „gotowanie na ekranie” – Adrianna Kiona, Ewelina Budych Kraw Maga – Tomasz Furmański

Dodatkowo dla wszystkich uczestników Akcji pokazy i treningi:

Pierwsza pomoc / treningi podane w programie prowadzi OSP – Anna Wiorek

PROGRAM

22 – 24 kwietnia – dni sztabowe

24 kwietnia (czwartek) godz. 16.00 – OTWARCIE SZTABOWE AKCJI

25 kwietnia (piątek)

przyjazd uczestników (900 uczestników i 100 grupa sztabowa – 1.000 osób)

zakwaterowanie

obiad (od godz. 13.00)

uroczyste otwarcie Akcji (w godz. 15.00 – 16.00)

(w godz. 15.00 – 16.00) warsztaty artystyczne i naukowe (w godz. 17.00 – 19.00)

kolacja (godz. 19.15)

koncert: Muzyka – Balet – Słowo / Art projekt TRZY KOBIETY (godz. 20.00)

(godz. 20.00) wieczór poezji (cz. I) – Krzysztof Cezary Buszman (godz. 20.30)

(godz. 20.30) animacje społecznościowe

PaTowicze w obiektywie – prezentacja zdjęć z warsztatów cz. I (ekran LED)

rozmowy „Przyszłość a Ty”

koncert autora muzyki hymnu Społeczności PaT do tekstu K.C. Buszmana: Jarosław Chojnacki (godz. 21.30)

(godz. 21.30) animacje społecznościowe

rozmowy „Przyszłość a Ty”

basen (w godz. 22.00 – 2.00)

koncert: zespół BUKIET (godz. 23.00)

(godz. 23.00) teatr nocą: spektakl Sceny 22 – „Jubileusz” , A. Czechow (godz. 23.30)

, A. Czechow (godz. 23.30) rozmowy „Przyszłość a Ty”

animacje społecznościowe

PaToteka (w godz. 1.00 – 2.00)

26 kwietnia (sobota)

śniadanie (godz. 7.00)

warsztaty artystyczne i naukowe (w godz. 9.00 – 13.00)

obiad (godz. 14.00)

warsztaty artystyczne i naukowe (w godz. 15.00 – 18.00)

PaTosfera na Rynku (w godz. 15.00 – 18.00) – warsztat Sztuka ulicy dla mieszkańców Szamotuł zakończony o godz. 17.00 plenerowym widowiskiem historii Polski „Europa”

(w godz. 15.00 – 18.00) – warsztat dla mieszkańców Szamotuł zakończony o godz. 17.00 plenerowym widowiskiem historii Polski „Europa” kolacja (godz. 19.00)

animacje społecznościowe

PaTowicze w obiektywie – prezentacja zdjęć z warsztatów cz. II (ekran LED)

wieczór poezji (cz. II) – Krzysztof Cezary Buszman (godz. 20.00)

(godz. 20.00) spektakl edukacyjno-profilaktyczny SEKRET (godz. 20.30)

(godz. 20.30) pokaz spektaklu edukacyjno-profilaktycznego SEKRET jako integralnej części działań PaT/M oraz PaT/R wraz z omówieniem w ramach spotkań opiekunów PaTportów, policjantów profilaktyków, pedagogów, samorządowców i aktywistów NGO

jako integralnej części działań PaT/M oraz PaT/R wraz z omówieniem w ramach spotkań opiekunów PaTportów, policjantów profilaktyków, pedagogów, samorządowców i aktywistów NGO koncert: zespół muzyczny PLATEAU (godz. 21.30)

(godz. 21.30) animacje społecznościowe

basen (w godz. 22.00 – 2.00)

rozmowy „Przyszłość a Ty”

koncert: zespół BETHEL (godz. 23.00)

(godz. 23.00) animacje społecznościowe

PaToteka (w godz. 1.00 – 2.00)

27 kwietnia (niedziela)