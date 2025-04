34-latek z 13 zarzutami tymczasowo aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj W wyniku żmudnej i skrupulatniej pracy płońskich dochodzeniowców, sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 34-letniego mieszkańca powiatu płońskiego. Mężczyzna usłyszał łącznie 13 zarzutów. Dotyczą one m.in. przywłaszczenia cudzego mienia, usiłowania oszustwa oraz składania fałszywych zeznań. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

Sprawa sięga marca ubiegłego roku, kiedy to wówczas 33-letni mieszkaniec powiatu płońskiego powiadomił policję o kradzieży maszyn rolniczych z jego posesji. Ich wartość oszacowano na blisko 1,5 miliona złotych. Prowadzone przez kryminalnych czynności szybko wykazały, że zgłoszenie było nieprawdziwe, a rzekomo skradziony sprzęt znajdował się w magazynach wynajmowanych przez zgłaszającego. Więcej informacji w komunikacie z marca 2024 roku: Zgłosił kradzież maszyn rolniczych o wartości blisko 1,5 mln zł. Okazało się, że część z nich ukrył w wynajmowanym magazynie.

Prokuratura Rejonowa w Płońsku prowadziła w tej sprawie śledztwo, a płońscy policjanci przez wiele miesięcy skrupulatnie analizowali dowody, przesłuchiwali świadków oraz badali dokumentację finansową. Ostatecznie ustalono, że 34-latek nie tylko złożył fałszywe zawiadomienie i zeznania, ale również przywłaszczył powierzone mu mienie, w tym sześć siewników, pług, koparkę, opryskiwacz i prasę rolującą.

Maszyny te były przez niego brane w leasing, na raty lub z odroczonym terminem płatności z różnych firm na terenie Polski. Mężczyzna nie regulował swoich zobowiązań. Jedno z przywłaszczonych urządzeń sprzedał znajomemu 46-latkowi, a inną maszynę przekazał mu na przechowanie. 34-latek usiłował również wyłudzić odszkodowanie w wysokości blisko 600 tysięcy złotyh z dwóch firm ubezpieczeniowych, gdzie zgłosił kradzież maszyn, do której de facto nie doszło.

Zarzuty wobec 34-latka obejmują łącznie 13 przestępstw, a decyzją sądu trafił on do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast jego 46-letni znajomy usłyszał zarzut paserstwa i został objęty policyjnym dozorem. Jemu z kolei grozi kara do 5 lat więzienia.

Policja i prokuratura kontynuują śledztwo, aby ustalić, czy w sprawę mogą być zamieszane inne osoby oraz czy nie dochodziło do podobnych działań na szerszą skalę.