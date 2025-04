Policjanci zabezpieczyli ponad 270 kilogramów narkotyków Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Kryminalnego KWP w Poznaniu, wspierani przez Grupę Realizacyjną KMP w Poznaniu, zatrzymali 4 osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków.

Policjanci zajmowali się tą sprawą od kilku miesięcy. Ustalili, że na terenie powiatu poznańskiego może dochodzić do handlu narkotykami na dużą skalę. Należało ustalić gdzie zakazane środki są przechowywane i kto zajmuje się ich dystrybucją. Policjanci, przy współpracy z Prokuraturą Okręgową w Poznaniu, krok po kroku identyfikowali kolejne osoby biorące udział w tym procederze.

Zwieńczeniem tej pracy była realizacja przeprowadzona pod koniec marca br. Funkcjonariusze na terenie powiatu poznańskiego zatrzymali dwóch mężczyzn podczas załadunku znacznych ilości narkotyków do samochodu osobowego. Do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych trafił także właściciel samochodu i właściciel hurtowni, na której terenie doszło do załadunku.

W zabezpieczonym samochodzie a także w innych lokalizacjach, z którymi związani byli zatrzymani mężczyźni, policjanci łącznie zabezpieczyli ponad 260 kilogramów marihuany i 11 kilogramów mefedronu o czarnorynkowej wartości 13 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli zarzuty z art. 56 par 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wobec trzech mężczyzn sąd na wniosek Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zastosował tymczasowy areszt.

Za to przestępstwo grozi do 12 lat pozbawienia wolności.

To kolejna wspólna realizacja policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową i Wydziału Kryminalnego z KWP w Ponaniu. Pod koniec stycznia br. roku na przejściu granicznym udaremnili przemyt ponad 270 kilogramów marihuany ukryty w transporcie z winem. Obie sprawy mają charakter rozwojowy.