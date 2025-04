Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa

Data publikacji 01.04.2025

Policjanci z wydziału prewencji, wspólnie z tarnogórskimi wywiadowcami, zatrzymali mężczyznę, który na ulicy zaatakował swojego znajomego. W trakcie awantury ugodził go kilkakrotnie nożem, przez co poszkodowany musiał trafić pod opiekę lekarzy. Sprawca usłyszał już prokuratorskie zarzuty usiłowania zabójstwa. Sąd tymczasowo aresztował go na 3 miesiące. Teraz grozi mu nawet dożywotnie więzienie.