Zatrzymany obywatel Ukrainy za usiłowanie zabójstwa

Data publikacji 01.04.2025

Policjanci zatrzymali 34-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa, do którego doszło 29 marca bieżącego roku. Okazało się, że sprawca oblał swojego szefa benzyną, podpalił go, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Śledczy przedstawili mu zarzuty, za co może trafić do więzienia nawet na dożywocie. Wczoraj sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.