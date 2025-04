Policjanci w ostatniej chwili ocalili oszczędności seniora Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Próba oszukania 78-latka nie powiodła się dzięki zaangażowaniu i szybkiej reakcji funkcjonariuszy z wydziału kryminalnego słubickiej komendy. Do mężczyzny zadzwoniła osoba podająca się za policjanta, twierdząc, że jego pieniądze są zagrożone. Senior chciał wykonać, tzw. szybki przelew myśląc, że współpracuje z Policją. Podjęte przez kryminalnych działania, w ostatniej chwili zapobiegły przekazaniu oszczędności przestępcom.

Oszuści znów niepokoją lubuskich seniorów i chcą wyłudzać od nich oszczędności. Tym razem do 78-latka zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Twierdził, że prowadzi tajną akcję. Niepodejrzewający niczego mężczyzna uwierzył w wymyśloną historię i wykonał przelew na rachunek bankowy oszusta z dopiskiem: „na remont mieszkania”. Chodziło o blisko 10 tysięcy złotych. Oszust cały czas pozostawał z seniorem w kontakcie. Na szczęście policjanci wydziału kryminalnego pozyskali informację, że mieszkaniec Słubic może paść ofiarą oszustwa. Funkcjonariusze szybko ustalili kim jest oszukiwany senior, a w toku dalszych czynności doprowadzili do zablokowania w banku przelanych środki pieniężnych. Wystraszony 78-latek nie miał pojęcia, że został wprowadzony w błąd przez fałszywego policjanta. Na szczęście funkcjonariusze zadziałali na czas i w ostatniej chwili zapobiegli utracie dużej sumy pieniędzy.

Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci nigdy nie zwracają się z prośbą o przekazanie środków czy zrobienie przelewu na rachunek bankowy. Takie sytuacje są dowodem na to, że mamy do czynienia z oszustami. Przestępcy prowadzą rozmowę ze starszymi osobami, w taki sposób by ci wykonywali ich instrukcje. Manipulowanie, straszenie, czy zakazywanie rozmowy z kimkolwiek prowadzą ostatecznie do ogromnych strat. Po licznych apelach wiele osób już wie, jak należy się zachować. Każdy z nas powinien porozmawiać z seniorami w swoich rodzinach o takich sytuacjach, by uchronić ich przed utratą oszczędności, na które pracowali całe życie.

Apelujemy kolejny raz do bliskich osób starszych - zadbajmy o bezpieczeństwo seniorów. Powiedzmy im o zagrożeniach i uczulmy na opisywane przestępcze techniki, z których korzystają oszuści. Porozmawiajmy ze swoimi rodzicami, dziadkami, czy sąsiadami. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, zawsze możemy zadzwonić na numer alarmowy 112.