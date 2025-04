Dynamiczny pościg za kierowcą. Zatrzymany 20-latek Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci każdego dnia mierzą się z nieprzewidywalnymi sytuacjami, które wymagają szybkiej reakcji i zdecydowanych działań. Tak było również w przypadku młodego kierowcy, który kilka dni temu nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać ulicami miejscowości.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu wejherowskiego. Funkcjonariusze ruchu drogowego chcieli skontrolować młodego kierowcę Audi. Policjanci dali kierowcy sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania, jednak mężczyzna, zamiast podporządkować się poleceniom, przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli za nim. Po krótkim czasie uciekinier wjechał w ślepą uliczkę, gdzie został skutecznie zablokowany przez mundurowych.

Podczas zatrzymania 20-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego nie chciał opuścić pojazdu, był przypięty pasami i ignorował polecenia policjantów. Co więcej, szukał czegoś na tylnym siedzeniu i pod fotelem, co wzbudziło uzasadnione podejrzenia funkcjonariuszy o możliwość posiadania przez niego niebezpiecznych przedmiotów.

W trakcie prowadzonej przez policjantów interwencji na miejsce przyjechał mężczyzna, który powiedział policjantom, że kierowca, którego ścigali, spowodował kolizję. Mężczyzna, widząc przebieg tej dynamicznej interwencji i zabarykadowanego w aucie sprawcę uszkodzenia jego samochodu, podbiegł do samochodu zatrzymanego z gaśnicą i wybił nią szybę od strony pasażera. Dzięki temu policjanci otworzyli drzwi w pojedzie i wydostali z wnętrza 20-latka.

Mężczyzna był agresywny nie wykonywał poleceń policjantów, stawiał opór mimo to został bardzo szybko obezwładniony, zatrzymany i doprowadzony do radiowozu.

Policjanci sprawdzili 20-latka narkotesterem i alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy. Powodem ucieczki 20-latka był brak uprawnień do kierowania, które mężczyzna utracił w ubiegłym tygodniu w wyniku policyjnej kontroli. 20- latek kierował wówczas samochodem pod wpływem kokainy.

Usłyszał już zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Policja apeluje o rozwagę na drodze i przypomina, że unikanie kontroli drogowej wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.