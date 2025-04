Trzebniccy policjanci zatrzymali 3 mężczyzn usiłujących oszukać seniorkę Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Zarzut oszustwa usłyszało trzech obywateli Rumunii, w wieku od 28 do 34 lat. Mężczyźni oferowali usługi remontowe związane z wymianą rynien. Kiedy 73-letnia mieszkanka powiatu trzebnickiego zgodziła się za ustaloną kwotę zlecić pracę, jeszcze tego samego dnia ją wykonali. Okazało się jednak, że za wykonaną usługę zażądali od kobiety ponad 11 tysięcy złotych, a nie jak ustalili wcześniej 500 złotych. Za przestępstwo oszustwa grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

W miniony czwartek, 27 marca br., w Ligocie Pięknej pod dom jednej z mieszkanek podjechał dostawczy ford. Wysiadło z niego trzech mężczyzn, po czym jeden z nich podszedł do stojącej na podwórku kobiety. Zaproponował jej, że przeprowadzą usługi remontowe, które związane były z wymianą rynien na nowe. Całość przeprowadzonych prac została wyceniona w rozmowie na kwotę 500 złotych. 73-latka zgodziła się na remont. Trzech obywateli Rumunii bardzo szybko wykonało swoją pracę, zajęło im to niecałą godzinę z przerwą na posiłek. Po zakończeniu prac zażądali nie 500 złotych, jak się umawiali, a ponad 11 tysięcy złotych. Kiedy kobieta poinformował ich, że nie ma takich pieniędzy stwierdzili, że zawiozą ją do banku, gdzie będzie mogła wypłacić należność.

Mieszkanka powiatu trzebnickiego bała się odmówić, dlatego też postanowiła udać się z nimi do banku. Na zachowanie kobiety w trakcie wypłaty pieniędzy zwróciła uwagę pracownica banku, która zaczęła ją rozpytywać. Kiedy usłyszała historię już wiedziała, że jest to prawdopodobnie oszustwo. Niezwłocznie o swoich ustalenia poinformowała funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Na miejsce zostali zadysponowani policjanci Wydziału Kryminalnego. Po wyjściu z placówki bankowej 73-latka jednemu z mężczyzn przekazała kopertę. Kiedy zorientował się, że znajduje się w niej jeden banknot oraz pocięte kartki wsiadł do samochodu i gwałtownie odjechał. W tym momencie nieumundurowani policjanci poprzez skoordynowane działania zatrzymali pojazd.

Wszyscy trzej mężczyźni w wieku od 28 do 34 lat zostali zatrzymani, a następnie doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy. Noc spędzili w policyjnym areszcie. Zebrany przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu oszustwa wszystkim trzem obywatelom Rumunii. Policjanci na poczet przyszłej kary od podejrzanych łącznie zabezpieczyli 12 tysięcy złotych. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za oszustwo grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.