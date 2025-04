Radomscy policjanci zabezpieczyli blisko pół tony nielegalnego tytoniu Data publikacji 01.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przechwycili blisko 500 kilogramów tytoniu bez polskich znaków akcyzy oraz 4000 paczek papierosów różnych marek. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca powiatu radomskiego. Właściciel nielegalnego tytoniu odpowie za przestępstwo karno-skarbowe.

W ostatnich dniach policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą na terenie powiatu radomskiego zatrzymali 53-latka. Ustalenia funkcjonariuszy wskazywały na to, że posiada on sporą ilość kontrabandy tytoniowej. Przeszukali posesję oraz auta należące do mężczyzny i w jednym z pojazdów policjanci znaleźli worki z zawartością nielegalnego tytoniu oraz papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Funkcjonariusze łącznie zabezpieczyli blisko 500 kg przygotowanej krajanki tytoniowej, 4000 paczek papierosów różnych marek i 32000 sztuk papierosów tzw. samoróbek. Towar bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy trafił do policyjnego depozytu. Straty Skarbu Państwa z tytułu uszczuplenia podatku akcyzowego mogły wynieść blisko 900 tysięcy złotych.

Właściciel nielegalnego tytoniu odpowie za przestępstwo karno-skarbowe.