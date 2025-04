Piaseczyńscy kryminalni zabezpieczyli ponad 100 tysięcy porcji narkotyków Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Żmudna praca operacyjna, weryfikacje, typowanie, aż w końcu realizacja i zatrzymanie na gorącym uczynku. Tak w dużym skrócie przedstawia się ostatnia akcja policjantów piaseczyńskiego wydziału kryminalnego. Zatrzymano czterech mężczyzn, którzy odpowiedzą za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Jeden z nich został już tymczasowo aresztowany!

To była bardzo szeroko zakrojona praca operacyjna policjantów wydziału kryminalnego, zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. Funkcjonariusze w wyniku własnych ustaleń i pozyskiwanych informacji wytypowali miejsce, w którym kwitł narkobiznes. Cel był bardzo jasny - zatrzymać podejrzanych na gorącym uczynku i postawić ich przed wymiar sprawiedliwości.

Po skrupulatnie przygotowanej realizacji kryminalni przystąpili do działania. Pojawili się w warsztacie samochodowym na terenie gminy Prażmów. Zastali tam 33-letniego Polaka oraz trzech obywateli Ukrainy w wieku od 35 do 45 lat. Wszyscy mężczyźni byli wyraźnie zszokowani wizytą policjantów. Nie spodziewali się, że ktoś może wpaść na ich trop. Od początku zachowywali się bardzo nerwowo, tłumacząc, że nie wiedzą, o co chodzi, a przy tym zapewniali, że pracują tu legalnie. Szybko wyszło na jaw, że wszyscy mijają się z prawdą. Na miejsce wezwany został przewodnik z psem szkolonym do wykrywania zapachu środków odurzających.

Na miejscu zabezpieczono substancje i granulaty mogące być prefabrykantami służącymi do wytwarzania narkotyków, które zostaną poddane dalszym badaniom. W trakcie przeszukania zarówno pomieszczeń garażowych, jak też miejsc zamieszkania mężczyzn, funkcjonariusze znaleźli mefedron oraz marihuanę, z których można przygotować ponad 100 tysięcy porcji handlowych. Ponadto na jaw wyszło, że 33-letni Polak warsztat samochodowy prowadzi nielegalnie, o czym został powiadomiony Urząd Skarbowy w Piasecznie.

Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnych cel, natomiast funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego zajęli się gromadzeniem i kompletowaniem materiału dowodowego. Cała czwórka usłyszała zarzuty wprowadzania do obrotu środków odurzających oraz psychotropowych, za co zgodnie z ustawą grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie i podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu jednego z zatrzymanych mężczyzn, który w areszcie spędzi najbliższe 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Piasecznie.

( KSP )