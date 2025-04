Kierowca zatrzymany przez oświęcimski Speed trafił do aresztu śledczego Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, na wniosek Prokuratury oraz Policji, wydał postanowienie o areszcie tymczasowym dla 20-letniego mieszkańca Kęt. Mężczyzna w ciągu ostatnich tygodni dwukrotnie nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Jest podejrzany o kierowanie samochodem po narkotykach, pomimo cofniętych uprawnień do kierowania oraz sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Ma na swoim koncie również przestępstwa narkotykowe oraz kryminalne.

W piątek, 28.03.br., przed południem, policjanci pilnując bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Kęt zauważyli, że za kierownicą samochodu marki Peugeot jadącego jedną z ulic osiedla Królickiego, siedzi 20-latek. Funkcjonariusze zatrzymywali mężczyznę kilka tygodni wcześniej po pościgu na terenie Witkowic. Więcej na temat tej interwencji, można przeczytać w komunikacie: Witkowice. Kierowca i pasażer ujęci podczas pościgu. Wiedząc, że 20-latek ma sądownie orzeczony zakaz kierowania, dali mu sygnał do zatrzymania się. Kierowca przyspieszył próbując uniknąć kontroli drogowej. Następnie skręcił w jedną z bocznych uliczek, gdzie zatrzymał pojazd. W trakcie przeszukania mężczyzny w jego saszetce funkcjonariusze ujawnili dwa woreczki foliowe z substancjami odurzającymi oraz trzy tabletki ekstazy. Mężczyzna został zatrzymany. Trafił do pomieszczeń dla zatrzymanych oświęcimskiej komendy Policji. Do badań toksykologicznych została mu pobrana krew.

Zebrane przez policjantów z Komisariatu Policji w Kętach dowody przeciwko 20-latkowi, w tym dotyczące sprawy niezatrzymania się do kontroli drogowej, jazdy pod wpływem narkotyków, jazdy pomimo cofniętych uprawnień do kierowania, złamania sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi, a także dowody wskazujące na jego związek z kradzieżą akumulatorów z terenu jednej z kęckich firm, kradzieżami tablic rejestracyjnych z samochodów osobowych przy pomocy których dopuszczał się kradzieży paliwa na stacjach benzynowych, funkcjonariusze wystąpili z wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu o zastosowanie wobec 20-latka środków zapobiegawczych.

W sobotę, 29.03.br., zatrzymany został doprowadzony przed oblicze sędziego, który przychylił się do prokuratorskiego wniosku wydając postanowienie o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym. Jeszcze tego samego dnia został osadzony w jednym z aresztów śledczych.

Policjanci z Komisariatu Policji w Kętach nadal gromadzą materiały dowodowe w sprawach, z którymi miał związek 20-latek, więc już wkrótce liczba zarzutów wzrośnie.

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej oraz za złamanie sądownie orzeczonego zakazu kierowania pojazdami grozi kara do pięć lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem środków odurzających grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności, co najmniej trzyletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz konfiskata pojazdu. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.