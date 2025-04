Wielomiesięczna praca kryminalnych z Woli i Radomia - przechwycone 5 kg narkotyków Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Szeroko zakrojone czynności operacyjne i wspólne działania policjantów z Woli oraz policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu doprowadziły do ujawnienia i zabezpieczenia różnego rodzaju narkotyków. Na terenie powiatu wołomińskiego zostały zatrzymane dwie osoby, kobieta i mężczyzna, którzy po usłyszeniu zarzutów na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wołominie, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.

Wielomiesięczna praca operacyjna policjantów z Woli i policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu doprowadziły do ustalenia drogi dystrybucji narkotyków w znacznych ilościach i namierzenia punktu przerzutowego znajdującego się na terenie powiatu wołomińskiego. Policjanci ustalili również, że te narkotyki dystrybuowane są wyłącznie za pośrednictwem aplikacji internetowych.

Z uwagi na zdobyte informacje, kryminalni przystąpili do czynności. W mieszkaniu podczas przeszukania policjanci znaleźli w foliach i słoikach zabronione substancje, które zostały zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Kobieta w wieku 26 lat i jej znajomy w wieku 23 lat zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu.

Policjanci zapobiegli wprowadzeniu na rynek mefedronu, klofedronu i marihuany o łącznej wadze 5 kg, a ich wartość oszacowano na kwotę 350.000 zł.

W Prokuraturze Rejonowej w Wołominie podejrzani usłyszeli zarzut posiadania wspólnie i w porozumieniu znacznej ilości substancji psychotropowej i środków odurzających.

Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wołominie, sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat więzienia.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wołominie.