Był poszukiwany za udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Przed „łowcami głów” ukrył się w łóżku Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj „Poszukiwacze” z KWP w Lublinie zatrzymali kolejnego pseudokibica poszukiwanego do sprawy pobicia ze skutkiem śmiertelnym. W 2016 roku w wyniku starcia pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli na drodze w powiecie radomskim śmierć poniósł 33-latek ze Stalowej Woli. 32-latek poszukiwany był do tej sprawy listem gończym, a sąd skazał go na karę 3,5 roku więzienia. Lubelscy "łowcy głów" namierzyli poszukiwanego w jednym z lubelskich mieszkań. Mężczyzna schował się przed nimi w łóżku pod materacem. Jeszcze tego samego dnia trafił do Aresztu Śledczego w Lublinie.

Kilka dni temu policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pojechali do jednego z mieszkań w Lublinie. Z informacji posiadanych przez funkcjonariuszy wynikało, że może przebywać tam poszukiwany listem gończym 32-latek, którego Sąd skazał na karę 3,5 roku pozbawienia wolności. Mężczyzna ma na koncie udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Do tego przestępstwa doszło w 2016 roku w powiecie radomskim. Na jednej z dróg doszło do starcia pseudokibiców drużyn z Lublina i Stalowej Woli. W wyniku pobicia śmierć poniósł 33-latek ze Stalowej Woli.

Do tej sprawy poszukiwacze z KWP w Lublinie wcześniej zatrzymali 34 i 46-latka, mieszkańców Lublina. Z kolei na początku marca b.r. łęczyńscy kryminalni wspólnie z „Poszukiwaczami” z KWP zatrzymali 28-letniego mieszkańca Łęcznej, który wrócił zza granicy.

Teraz przyszedł czas na kolejnego poszukiwanego w tej sprawie. Biorący udział w zdarzeniu 32-latek ostatnio ukrywał się poza granicami kraju, jednak lubelscy „Łowcy głów” ustalili, że niedawno wrócił do domu, gdzie może się ukrywać.

Mężczyzna nie chcąc oddać się w ręce stróżów prawa ukrył się w łóżku pod materacem, myśląc, że przechytrzy policjantów. Szybko się przekonał, jak bardzo był w błędzie. Bardzo zaskoczony zatrzymaniem, został wyprowadzony z mieszkania w kajdankach.

32-latek trafił już do aresztu śledczego, gdzie będzie odbywać zasądzoną karę.

Zatrzymanie 32-latka przez lubelskich „Łowców Głów” to kolejny przykład na to, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie jak długo i gdzie próbują się ukryć. Przypominamy, że funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP w Lublinie prowadzą poszukiwania osób ukrywających się za najcięższe przestępstwa, m.in. zabójstwa, ciężkie rozboje, kierowanie i członkostwo w zorganizowanych grupach przestępczych, przestępstwa seksualne wobec małoletnich czy też gwałty lub oszustwa. Zajmują się również namierzaniem osób poszukiwanych przez funkcjonariuszy z innych krajów. Dzięki wymianie informacji i współdziałaniu służb przestępcy wpadają w ręce policjantów nawet po wielu latach ukrywania się przed organami ścigania.

Ponadto przypominamy, że wszelkie informacje na temat osób poszukiwanych sprawców przestępstw i ukrywających się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, można przekazywać bezpośrednio policjantom z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pod tel. 798 003 676.

(KWP w Lublinie / kp)

