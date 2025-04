Pościg za przestępcami: Gruzini zatrzymani po próbie kradzieży Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj W minionym tygodniu policjanci Komisariatu Policji w Halinowie otrzymali zgłoszenie dotyczące próby kradzieży. Zgłaszający poinformował służby, że jest w trakcie pościgu za dwoma mężczyznami, którzy próbowali ukraść z jego samochodu saszetkę z zawartością 10 tysięcy złotych. Wraz z kolegą nakryli sprawców na gorącym uczynku, jednak ci zamiast uciec, wyciągnęli noże i grozili pozbawieniem życia.

Zgłaszający wraz z kolegą, mimo gróźb ze strony sprawców, zachował zimną krew. To zdezorientowało napastników, którzy zawrócili do swojego auta i podjęli decyzję o ucieczce. Mężczyźni ruszyli w pogoń, jednocześnie dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i informując o tym, co się dzieje. Za pośrednictwem dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim skierowano wszystkie dostępne siły w kierunku wskazanym przez świadka.

Po kilku minutach intensywnego pościgu sprawcy dotarli do miejscowości Cisie, gdzie porzucili pojazd i kontynuowali ucieczkę pieszo w stronę kompleksu leśnego. Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy brali udział w pościgu, ruszyli ich śladem. Mimo trudnych warunków, szybko i skutecznie zatrzymali sprawców w lesie.

Okazało się, że 37-latek i 43-latek, to obywatele Gruzji. W toku dalszego śledztwa policjanci z Komisariatu Policji w Halinowie ustalili, że mężczyźni mają na swoim koncie inne przestępstwa. Dzień wcześniej dokonali kradzieży z pojazdu zaparkowanego na jednej z ulic w Siedlcach, gdzie skradli portfel z kartami płatniczymi, dokumentami tożsamości oraz gotówką w kwocie 2000 zł. Dodatkowo, aby uniemożliwić pościg właścicielowi portfela, przecięli opony w jego samochodzie. Ich działalność przestępcza została przerwana dzięki dynamicznej i profesjonalnej interwencji policji.

Po zatrzymaniu, mężczyźni zostali przewiezieni do Komisariatu Policji w Halinowie, gdzie trwały dalsze czynności dochodzeniowo-śledcze. Ostatecznie obaj gruzini decyzją Sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące, co umożliwi kontynuowanie śledztwa.

Pościg za sprawcami był bardzo dynamiczny i wymagał precyzyjnego działania. Funkcjonariusze nie tylko musieli dotrzeć na miejsce zdarzenia, ale także koordynować swoje działania w czasie rzeczywistym, co miało kluczowe znaczenie dla zatrzymania przestępców.

Działania takie jak te, gdzie obywatel natychmiastowo informuje służby o zaistniałej sytuacji, stanowią najlepszy przykład na to, jak istotna jest komunikacja między mieszkańcami a policją. To jedna z wielu interwencji, która pokazuje, jak niebezpieczna, odpowiedzialna i pełna wyzwań jest służba w policji, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom.

( KSP / kc)