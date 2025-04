Sprawca licznych podpaleń w rękach bierutowskich policjantów

Data publikacji 02.04.2025

Policjanci z Bierutowa wykazali się niezwykłą skutecznością w ustaleniu sprawcy podpaleń przydrożnych rowów, do których dochodziło na przestrzeni ostatniego czasu na terenie niemalże całej gminy. Dzięki szybkim działaniom funkcjonariuszy oraz relacji świadka zdarzenia, udało się ustalić, a co ważniejsze zatrzymać sprawcę. W toku wykonywanych czynności procesowych 38-latek przyznał się do zarzucanych czynów. Jednak nie był w stanie wytłumaczyć swojego nieodpowiedzialnego zachowania. Na podstawie zebranego do sprawy materiału niebawem sprawa znajdzie swój finał w sądzie.