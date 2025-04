Wyłudzała refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z bieruńskiej komendy wpadli na trop 42-latki, która wyłudzała pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia. Kobieta usłyszała już ponad 340 zarzutów za fałszerstwo oraz oszustwa na łączną kwotę blisko 400 tysięcy złotych. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił już do sądu.

Śledczy z Referatu do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu ustalili, że w jednym ze specjalistycznych sklepów ze sprzętem medycznym w Imielinie, może dochodzić do nieprawidłowości. Prowadzone postępowanie wykazało, że 42-letnia mieszkanka Tychów od stycznia 2021 roku wyłudzała refundacje z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nielegalny proceder polegał na tworzeniu fikcyjnej dokumentacji na zakup wyrobów medycznych. W rzeczywistości osoby, na które były wystawiane zlecenia, nie potrzebowały takiego sprzętu, ani nawet nie miały wiedzy, że podobne zlecenie zostało wystawione. W wyniku tego typu działalności NFZ wypłacił bezzasadne refundacje w łącznej wysokości blisko 400 tysięcy złotych.

Postępowanie pozwoliło na zgromadzenie przez śledczych odpowiedniego materiału dowodowego, co skutkowało postawieniem kobiecie ponad 340 zarzutów za fałszerstwo oraz oszustwa, za co grozi jej do 8 lat więzienia.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu.