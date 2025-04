Policjanci zabezpieczyli blisko 5 kg amfetaminy Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj 4 osoby zajmujące się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków zatrzymali policjanci z wydziału narkotykowego KMP w Lublinie przy wsparciu funkcjonariuszy z Bytomia. U jednego z zatrzymanych operacyjni odnaleźli blisko 5 kg amfetaminy oraz około 60 litrów półproduktów. 45-latek z przestępczego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. W trakcie zatrzymania potrącił policjantów. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

Realizacja była efektem pracy operacyjnej policjantów z Wydziału dw . z Przestępczością Narkotykową KMP w Lublinie oraz ustaleń Prokuratury Krajowej. Z posiadanych informacji wynikało, iż na terenie Śląska działa grupa rozprowadzająca narkotyki po terenie kraju.

Pod koniec ubiegłego tygodnia policjanci zaplanowali zatrzymanie. Główny z podejrzanych został namierzony w jednym z warsztatów samochodowych na terenie Bytomia. Tam lubelscy policjanci pojawili się wspólnie z funkcjonariuszami z KMP w Bytomiu. Mężczyzna był całkowicie zaskoczony. W pierwszej chwili próbował uciekać. Cofając autem był potrącił policjantów. Uszkodził radiowóz. Na szczęście został szybko obezwładniony i zatrzymany. Niemal w tym samym czasie zatrzymane zostały pozostałe osoby związane z obrotem narkotykami. 45-latek posiadał blisko 5 kg amfetaminy oraz półprodukty do dalszej obróbki w ilości około 60 l.

Zatrzymani w wieku od 32 do 45 lat zostali przewiezieni do Lublina. Następnie po zebraniu materiałów, policjanci doprowadzili ich do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszeli zarzuty. 45-letni mieszkaniec Bytomia odpowie za udział w obrocie znacznymi ilościami substancji psychotropowych, uczynienie sobie z tego stałego źródła dochodu, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz czynną napaść na funkcjonariuszy. Pozostali z zatrzymanych usłyszeli zarzuty m.in. posiadania oraz udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków.

45-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Wobec 32-latka, 36-latki i 39-latka zastosowano poręczenia majątkowe oraz dozory Policji.

Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat więzienia.