Policjanci wnioskują o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu do swojego kraju Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Mają na swoich kontach zarzuty lub wyroki za przestępstwa popełnione na obszarze powiatu bartoszyckiego, a ich weryfikacja w policyjnych systemach wykazała, że weszli też w konflikt z prawem w innych miastach w Polsce. Skala i charakter popełnionych czynów przez 3 cudzoziemców, wskazuje, że ich zachowanie jest zagrożeniem dla wartości prawnie chronionych w Polsce. Bartoszyccy policjanci złożyli wniosek o zobowiązanie do powrotu do swojego kraju dla 26-letniego Kolumbijczyka, 27-letniego Uzbeka i 38-letniego Ukraińca.

Policjanci z Bartoszyc wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu obcokrajowca do powrotu do Placówek Straży Granicznej w Łodzi, Warszawie i Bezledach. Decyzje o tych krokach prawnych poprzedzone były prowadzonymi postępowaniami karnymi wobec 26-letniego Kolumbijczyka, 27-letniego Uzbeka i 38-letniego Ukraińca. Wszyscy trzej weszli w konflikt z prawem m.in., w powiecie Bartoszyckim.

26-letni Kolumbijczyk jest poszukiwany przez Prokuraturę Rejonową w Bartoszycach do czynności prawych w związku z kierowaniem pojazdem mechanicznym na sądowym zakazie. Do tego zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku na drodze K-51 w Plęsach. Ponadto mężczyzna ma już wyrok Sądu Rejonowego w Kutnie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości i przestępstwo kradzieży. Był też karany mandatami, za wykroczenie popełnione na obszarze Kutna, dwukrotnie za kradzieże i przekroczenie prędkości.

27-letni Uzbek usłyszał zarzut oszustwa komputerowego na kwotę ponad 39 tys. zł na szkodę mieszkańca powiatu bartoszyckiego. Był karany mandatami za wykroczenie drogowe przez policjantów z Warszawy oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego.

38-letni Ukrainiec został skazany w trybie przyspieszonym za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Do tego zdarzenia doszło 15 marca br., w Bartoszycach. 38-latek miał wówczas ponad 3 promile alkoholu w organizmie kierując dostawczym busem.

Wnioski złożono do Placówek Straży Granicznej właściwych dla miejsca ostatniego adresu cudzoziemców. Organ Straży Granicznej wszcznie na podstawie przesłanki wskazanej w art. 302 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach, postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Postępowanie może zakończyć się wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu, w której określony zostanie termin dobrowolnego wyjazdu z terytorium RP i państw obszaru Schengen, a także zakaz ponownego wjazdu na terytorium tych państw.