Znakomity występ policjanta SPPP w Legnicy na Mistrzostwach Polski Taekwon-do Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj W zawodach rozgrywanych w Hali Przygotowań Olimpijskich w Głubczycach wystartowało ponad 300 zawodników z 51 klubów. Bardzo dobry start zaliczył policjant z SPPP w Legnicy Maciej Blicharski w Taekwon-do. Wywalczył 9 medali XXXVIII Mistrzostw Polski.

Maciej Blicharski w turnieju seniorów zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski w walkach do 87 kg. Na co dzień starszy sierżant pracuje w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy. Dla Maćka to pierwszy tytuł Mistrza Polski w walkach na poziomie seniorów. Do tej pory był srebrnym i brązowym medalistą w zawodach o Puchar Polski i Grand Prix Polski.

Ogólnie Legnicki Klub Taekwon-do, gdzie trenuje nasz kolega, w klasyfikacji medalowej XXXVIII Mistrzostw Polski Seniorów uplasował się na wysokim 8 miejscu.

Po zakończonych zawodach ogłoszono skład reprezentacji Polski na XXXIX Mistrzostwa Europy w Taekwon-do. Już za niecały miesiąc rozegrane zostaną one w Sarajewie, stolicy Bośni i Hercegowiny. Maciej Blicharski otrzymał takie powołanie i będzie reprezentował nasz kraj w kategorii ciężkiej do 87 kg.

Reprezentanci kadry, przed Mistrzostwami Europy, trenować będą w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem.