Pomagamy i chronimy nawet poza granicami naszego kraju Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Profesjonalizm oraz szybka i trafna ocena sytuacji pozwoliły oficerowi dyżurnemu na skuteczne działanie i udzielenie pomocy mężczyźnie potrzebującemu pomocy, a znajdującemu się na terenie Niemiec. Dzięki empatii policjanta i umiejętności prowadzenia rozmowy z osobą w kryzysie emocjonalnym zdobył informacje, które umożliwiły podjęcie odpowiednich kroków przez służby poza granicami naszego kraju.

W poniedziałek (31.03.2025 r.) na stanowisko dowodzenia oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że zmaga się z poważnymi problemami osobistymi. W związku z tym, że z przebiegu rozmowy wynikało, że mężczyzna może podjąć próbę odebrania sobie życia, oficer dyżurny za wszelką cenę starał się ustalić jego lokalizację. Policjant w trakcie rozmowy dowiedział się, że mężczyzna znajduje się na terenie Niemiec, jednak początkowo nie chciał ujawnić dokładnego adresu swojego pobytu. Dzięki sprawnemu i empatycznemu podejściu kom. Tomasza Olendra, udało się nakłonić mężczyznę do podania lokalizacji. Mężczyzna wytłumaczył też, że wybrał kontakt z mrągowską policją, ponieważ kiedyś był mieszkańcem tego miasta.

W związku z powagą sytuacji oficer dyżurny przekazał rozmowę swojemu zastępcy, aby kontynuował kontakt z rozmówcą, a sam natychmiast powiadomił Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji. Biuro skontaktowało się z niemieckimi funkcjonariuszami, którzy zostali skierowani pod wskazany adres.

Na miejscu niemieccy policjanci odnaleźli mężczyznę, który potwierdził, że znajduje się w złym stanie emocjonalnym. W trosce o jego zdrowie i życie został on przewieziony do szpitala na obserwację, gdzie otrzymał odpowiednią pomoc.

Oficer dyżurny KPP w Mrągowie właściwie ocenił sytuację i prawidłowo rozpoznał zagrożenie. Dzięki jego szybkiej reakcji, profesjonalizmowi oraz umiejętności prowadzenia rozmowy być może udało się uratować życie człowieka. Oprócz stosowania algorytmów działania, które obowiązują funkcjonariuszy w takich sytuacjach, policjanci muszą również wykazywać się empatią, czujnością oraz umiejętnością samodzielnej oceny każdego zgłoszenia pod kątem jego wiarygodności. W tym przypadku oficer dyżurny skutecznie ocenił poziom ryzyka, wdrożył odpowiednie procedury i w efekcie doprowadził do uratowania życia człowieka.

Podobna sytuacja w tej jednostce miała miejsce pod koniec stycznia 2025 r., gdy na numer alarmowy 112 zadzwonił mężczyzna, informując, że jest w kryzysie emocjonalnym. Po otrzymaniu zgłoszenia zastępca oficera dyżurnego mrągowskiej Policji natychmiast skontaktował się telefonicznie ze zgłaszającym, by do czasu przybycia służb ratunkowych prowadzić z nim rozmowę. W umiejętny sposób kontrolował rozmowę, wydłużając w czasie, by nie dopuścić, aby rozmówca się rozłączył. Dzięki zyskanemu czasowi na miejsce dotarli policjanci oraz ratownicy medyczni, którzy podjęli decyzję o przewiezieniu mężczyzny do szpitala na obserwację.

Opisane wydarzenia pokazują jak ważne jest doświadczenie, opanowanie i profesjonalne podejście funkcjonariuszy w sytuacjach kryzysowych.