Za znieważenie funkcjonariuszy odpowie przed sądem Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca Szczecinka, który znieważył funkcjonariuszy podczas interwencji. Mężczyzna, grożąc nożem próbował wpłynąć i wymusić na policjantach zaniechanie podjętych przez nich czynności. Podejrzany trafił do policyjnego aresztu, a następnego dnia usłyszał zarzut. Za tego typu przestępstwa mogą grozić mu nawet 3 lata pozbawienia wolności.

Funkcjonariusz publiczny to nie tylko policjant, ale także żołnierz, funkcjonariusz straży granicznej, służby więziennej, prokurator i wiele innych osób, które określone są w artykule 115 kodeksu karnego. Wykonują oni zadania o szczególnym charakterze, działając dla dobra społeczeństwa. Dlatego każdy, kto znieważy lub naruszy ich nietykalność cielesną musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Przekonał się o tym 38-letni mieszkaniec Szczecinka, którego w nocy, w miniony poniedziałek odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku.

Powodem złożonej przez mundurowych wizyty, było zgłoszenie o zakłóceniu ciszy nocnej spowodowanej głośną muzyką. Pod wskazanym adresem zza drzwi dobiegała głośna muzyka. Po wejściu do mieszkania policjanci otrzymali informację, że wielokrotnie prosili mężczyznę by ściszył muzykę, lecz ten nic sobie z tego nie robił.

Po wejściu do wskazanego pokoju w mieszkaniu policjanci zastali mężczyznę, który w wulgarny i obraźliwy sposób zaatakował słownie interweniujących policjantów. Szybko mundurowi zauważyli, że 38-letni mieszkaniec Szczecinka trzyma w dłoni nóż. W pokoju, na podłodze leżał m.in. kastet, maczeta i broń czarnoprochową. Pomimo poleceń, które wydawali policjanci mężczyzna nie chciał oddać im noża. Mężczyzna, trzymając nóż w dłoni wielokrotnie groził policjantom uszkodzeniem ciała i pozbawieniem ich życia. Prowadząc rozmowę z agresywnym i niestosującym się do poleceń mężczyzna, policjanci wyczekali moment, w którym wytrącili mu nóż z ręki, a następnie go obezwładnili i doprowadzili do szczecineckiej jednostki.

Mężczyzna nieustannie odgrażał się policjantom zmuszając ich w ten sposób do odstąpienia od podjętych czynności służbowych, w związku z czym został zatrzymany i noc spędził w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Następnego dnia zostały mu przedstawione zarzuty karne dotyczące znieważenia funkcjonariuszy Policji oraz wywieranie wpływu na czynności urzędowe.

Za popełnione przestępstwa mężczyzna odpowie przed sądem grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności.