Obcokrajowcy notorycznie popełniający wykroczenia i przestępstwa deportowani Data publikacji 02.04.2025 Powrót Drukuj Strzeleccy policjanci zatrzymali trzech obcokrajowców podejrzanych o popełnienie różnego rodzaju przestępstw i uciążliwych wykroczeń. Policjanci ustalili, że nie były to pierwsze tego typu naruszenia prawa, których dopuścili się cudzoziemcy. Funkcjonariusze skierowali wobec nich wnioski do Straży Granicznej o wdrożenie procedury deportacyjnej. Dwóch z nich zastało już przekazanych odpowiednim służbom w ich krajach pochodzenia. Natomiast trzeci z mężczyzn przebywa aktualnie w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców.

W ostatnim czasie strzeleccy policjanci otrzymywali zgłoszenia od zaniepokojonych mieszkańców, dotyczące mężczyzny, który na balkonie bloku mieszkalnego oddawał się nieobyczajnym czynnościom. Rzecz miała miejsce w jednym z bloków na terenie miasta. Dodatkowo w sieci pojawiły się filmy i zdjęcia, na których widać było zachowanie częściowo rozebranego mężczyzny. Mundurowi karali 33-latka wysokimi mandatami za nieobyczajne wybryki. Jednak sytuacje mimo to powtarzały się, dlatego policjanci zwrócili się z tą sprawą do Straży Granicznej w Opolu.

Komendant straży granicznej w Opolu zdecydował o deportacji mężczyzny oraz nałożeniu zakazu wjazdu do Polski i Strefy Schengen na najbliższe 10 lat. Obcokrajowiec złożył jednak wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej do Urzędu ds. Cudzoziemców. W tej sytuacji do czasu rozpatrzenia jego sprawy, umieszczony został w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców. Postanowienie w tej sprawie wyda sąd.

Kolejny cudzoziemiec, który dopuścił się naruszenia polskiego prawa to 37-latek mieszkający również w Strzelcach Opolskich. Mężczyzna dokonywał licznych kradzieży, kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości i często zakłócał porządek publiczny. Ponadto wielokrotnie był doprowadzany do komendy Policji celem wytrzeźwienia. Natomiast 50-letni cudzoziemiec, mieszkaniec gminy Ujazd, kierował pojazdem pod wypływem alkoholu i pomimo ciążącego na nim zakazu sądowego. Mając na uwadze powtarzające się nieprzestrzeganie polskiego prawa przez obcokrajowców, policjanci rozpoczęli procedurę weryfikującą, czy można wobec nich sporządzić wniosek o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu do swojego kraju.

Na podstawie zebranych materiałów, mundurowi stwierdzili, że zachowanie mężczyzn stworzyło realne zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Właśnie dlatego Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich skierował do Komendanta Straży Granicznej w Opolu wnioski o wydanie wskazanej wyżej decyzji. Straż Graniczna przejęła obcokrajowców. Mężczyźni pod ich eskortą zostali przekazani służbom w krajach ich pochodzenia.

Nie było i nie będzie przyzwolenia na to, aby przebywające u nas gościnnie osoby, stwarzały swoim zachowaniem zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. W takich przypadkach wydawane będą bowiem decyzje, w sprawie zobowiązania cudzoziemca do natychmiastowego powrotu do swojego kraju.