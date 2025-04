Mocne uderzenie dolnośląskich policjantów w przestępczość przeciwko mieniu i rozbite dwie grupy włamywaczy Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Sześciu zatrzymanych z dwóch grup przestępczych - to bilans działań dolnośląskich policjantów, którzy pracowali nad sprawą włamań oraz kradzieży z włamaniem. Do 10 lat kary pozbawienia wolności grozi 3 mężczyznom - obywatelom Gruzji, którzy podejrzani są o włamanie do domu jednorodzinnego na terenie Wrocławia. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ustalili, że zatrzymani mężczyźni na terenie Poznania dopuścili się jeszcze dwóch innych kradzieży z włamaniem. Działania dolnośląskich policjantów doprowadziły również do zatrzymania trzech kolejnych sprawców tych przestępstw na terenie powiatu oleśnickiego. W tym przypadku łupem padła niebagatelna kwota pieniędzy. Wobec zatrzymanych sąd zdecydował o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, już po kilku godzinach od włamania do domu, zatrzymali 3 mężczyzn, którzy dopuścili się tego czynu. Byli to obywatele Gruzji w wieku 37, 45 i 48 lat. Jak wynika z akt śledztwa, jeden z zatrzymanych mężczyzn od pewnego czasu przebywał na terenie Warszawy. Do zatrzymania sprawców doszło we Wrocławiu.

Jak ustalili kryminalni, sprawcy, wykorzystując nieobecność domowników, weszli do wnętrza domu jednorodzinnego na wrocławskich Karłowicach. Jednak nie znaleźli tam mienia znajdującego się w ich zainteresowaniu. Nie zmienia to faktu, że poprzez swoje działanie dokonali uszkodzeń na kwotę kilku tysięcy złotych.

Ze zgromadzonego do sprawy materiału dowodowego wynika, że ci sami sprawcy 19 marca br. na terenie Poznania dokonali dwóch włamań do domów. Złodzieje, wykorzystując nieobecność właścicieli, weszli na posesję i po wyłamaniu drzwi wejściowych, weszli do środka. W pierwszym przypadku łupem sprawców padła gotówka w kwocie 4000 złotych oraz złota biżuteria. Poszkodowany wycenił wartość skradzionego, jak również uszkodzonego mienia, na łączną kwotę blisko 8000 złotych. W drugim przypadku sprawcy splądrowali pomieszczenia i ukradli to, co w ich uznaniu przedstawiało jakąkolwiek wartość, czyli zegarek, telefon komórkowy, monety okolicznościowe i kolekcjonerskie, znaczki pocztowe oraz dokumenty zawierające dane osobowe jednej z poszkodowanych osób. W tym przypadku wartość skradzionego mienia została wyceniona na kwotę 2500 złotych.

Zebrany do sprawy materiał dowodowy pozwolił w toku czynności procesowych na przedstawienie wszystkim sprawcom zarzutów zagrożonych karą pozbawienia wolności do lat 10. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i wobec całej szajki obywateli Gruzji zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Prowadzona sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone, że zatrzymani sprawcy dokonali również innych czynów, nie tylko na terenie województwa dolnośląskiego czy wielkopolskiego.

Następnie skoordynowane działania dolnośląskich policjantów doprowadziły do zatrzymania kolejnych sprawców kradzieży z włamaniem, do którego doszło w ubiegłą środę (26 marca) na terenie powiatu oleśnickiego.

Bezpośrednio po otrzymaniu zgłoszenia oleśniccy policjanci kryminalni, przy wsparciu funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, natychmiast ruszyli do działania. Jednak sprawcy, próbując uniknąć zatrzymania, podjęli próbę ucieczki. Ich plan szybko został udaremniony. Policjanci, analizując zebrane materiały oraz zabezpieczone ślady kryminalistyczne, szybko namierzyli podejrzanych. Ich zatrzymanie było efektem intensywnej pracy operacyjnej oraz skutecznej koordynacji działań obu jednostek. W toku prowadzonych czynności mundurowi odzyskali część skradzionych przedmiotów.

Ostatecznie funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 35, 38 i 42 lat, którzy działając wspólnie i w porozumieniu na terenie powiatu oleśnickiego, po uprzednim wyważeniu okna, weszli do wnętrza domu i pod nieobecność właścicieli dokonali kradzieży niebagatelnej kwoty pieniędzy 130 000 zł oraz 1200 dolarów. Co więcej, sprawcy w trakcie zatrzymania poruszali się pojazdem marki Audi z tablicami rejestracyjnymi nieprzypisanymi do wskazanego samochodu. Ponadto w toku prowadzonych czynności w mieszkaniu jednego z zatrzymanych mundurowi ujawnili po blisko 100 porcji różnych środków psychoaktywnych.

Sprawdzenie danych w policyjnych systemach potwierdziło dość bogatą przeszłość przestępczą wszystkich ze sprawców. Zatrzymani byli już wcześniej notowani, a nawet poszukiwani przez organy ścigania. Jak wynika z przeprowadzonych ustaleń, jeden z zatrzymanych - 39-latek od pewnego czasu poszukiwany był przez sąd celem odbycia kary pozbawienia wolności 2 lat i 6 miesięcy.

W tym miejscu warto podkreślić, że w toku prowadzonych czynności policjanci odzyskali znaczną część skradzionych pieniędzy. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec wszystkich podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Śledztwo w sprawie trwa, a służby analizują dowody, które mogą przyczynić się do dalszych ustaleń dotyczących działalności zatrzymanej szajki. Zarzut popełnienia przestępstwa kradzieży z włamaniem (art. 279 KK) zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

To kolejny sukces dolnośląskich policjantów w walce z przestępczością przeciwko mieniu. Rozpracowane zostały dwie grupy włamywaczy, w tym obywateli Gruzji, które najprawdopodobniej mają jeszcze wiele na sumieniu. Śledztwo w obu sprawach trwa.

( KWP we Wrocławiu / kp)

