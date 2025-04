Uderzenie w podziemie narkotykowe Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Po rozbiciu rodzimej grupy przestępczej handlującej narkotykami w Małopolsce policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie sięgnęli po ich dostawców ze Śląska. Zatrzymano 4 osoby, w tym pseudokibiców z grupy „Torcida”.

Od kilku miesięcy policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie rozpracowywali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w Małopolsce. Jak ustalili policjanci, część członków grupy zajmowała się poza przestępczością narkotykową, również oszustwami na tzw. legendę (na policjanta, na adwokata, na pracownika banku itd.). Pieniądze uzyskane w wyniku tego rodzaju oszustw inwestowali w zakup hurtowych ilości narkotyków, które następnie wprowadzali do obrotu w mniejszych ilościach.

Po rozpracowaniu małopolskiej grupy policjanci rozpoczęli ustalanie ich głównego źródła zaopatrywania się w narkotyki. Ustalono, że członkowie grupy kupują zabronione środki na Śląsku od osób ściśle powiązanych ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze z tzw. grupy „Torcida”. To niezwykle hermetyczne środowisko, do którego dotarcie jest trudne. Jednym z głównych rodzajów „działalności” tego rodzaju grup kibicowskich jest właśnie obszar przestępczości narkotykowej. Często narkotyki dystrybuowane są pomiędzy grupami na co dzień zwaśnionymi ze względu na inną przynależność klubową. Współpraca pomiędzy takimi grupami zapewnia im poczucie bezpieczeństwa w przypadku zatrzymania przez Policję niektórych osób z grupy. Podobnie było w tym przypadku tzn. jedną z osób zamawiających narkotyki u śląskich pseudokibiców był mężczyzna powiązany ze środowiskiem pseudokibiców Cracovii.

Zebrany materiał pozwolił policjantom na przeprowadzenie realizacji w przedmiotowej sprawie i 26.03.br. policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP w Krakowie przy wsparciu policjantów z Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie, realizując postanowienia Prokuratury Okręgowej w Tarnowie zatrzymali 4 osoby na terenie województwa śląskiego. W miejscowości Knurów zatrzymano dwóch 31-latków. Następnie w Katowicach zatrzymano 26-latka oraz 24-letnią kobietę.

Mężczyźni zostali zatrzymani na postawie postanowień prokuratorskich jako podejrzani o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości substancji psychotropowych i środków odurzających głównie w postaci mefedronu i marihuany. W 2024 roku mieli wprowadzić do obrotu kilkadziesiąt kilogramów tj. o przest. z art. 56 ust. 3 UoPN. Podczas przeszukania w miejscu zamieszkania zatrzymanych w Katowicach zabezpieczono: marihuanę, klefedron (4-CMC) i kokainę oraz wagę dilerską i inne rzeczy służące do porcjowania narkotyków. Zatrzymani mężczyźni powiązani są ze środowiskiem pseudokibicowskim.

27.03.br. Sąd Rejonowy w Tarnowie zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące wobec dwóch 31-latków zatrzymanych w Knurowie podejrzanych o to, że od nieustalonego dnia września 2024 r. do 10 października 2024 r. na terenie województwa śląskiego wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami brali udział w obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi.

Wobec podejrzanego 26-latka Sąd zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 20 000 PLN, dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju, natomiast wobec 24-latka dozór policyjny.

