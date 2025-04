Uważaj! Cyberprzestępcy przejmują konta w mediach społecznościowych

„Mój znajomy Józek – porządny facet – a oszuści przechwycili mu konto w mediach społecznościowych! Wypisują w jego imieniu do ludzi, że niby potrzebuje kasy, żeby szybko wysłać kod do płatności. Ja też już prawie uwierzyłem, ale myślę sobie najpierw do niego zadzwonię. Dzwonię i chwała Bogu, bo to jakaś ściema. Józio leży sobie w basenie na wakacjach za granicą i mówi: słuchaj, nie ślij! U mnie wszystko okej. Wkradli mi się na konto w mediach społecznościowych i wyłudzają ile się da. I on mi opowiada, że wczoraj z nudów skrolował media społecznościowe, a tam post od mieszkańców jego miasta, że szukają kolesia, który potrącił na pasach kobietę i uciekł. Ale oni go znajdą, bo mają filmik z monitoringu. Tylko trzeba kliknąć w link do filmiku i się zalogować, żeby zobaczyć gębę tego kierowcy. Słyszycie? Zalogować się? Przecież był zalogowany! Film okazał się fałszywy i cała ta akcja z wypadkiem też. Ale dane do logowania się na konto w mediach społecznościowych Józka niestety były prawdziwe. Dlatego uważajcie! Jak masz coś kliknąć, to się zastanów…” – opowiada Zbigniew Buczkowski w kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.