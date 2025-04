Pościg za motocyklistą. Jak się okazało było wiele powodów do ucieczki Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Pilscy policjanci zatrzymali 31-letniego motocyklistę, który nie zatrzymał się do kontroli, co gorsze uciekał wzdłuż przejścia dla pieszych i chodnika, stwarzając realne zagrożenie dla innych użytkowników drogi. Dodatkowo odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, jazdę pod ich wpływem oraz wiele innych przewinień. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

W niedzielę, 30 marca 2025 r. policjanci z pilskiej drogówki przy ul. Bydgoskiej zauważyli motocykl bez tablic rejestracyjnych. Postanowili zatrzymać kierującego do kontroli drogowej i wydali odpowiednie sygnały, które mężczyzna zignorował. Motocyklista zaczął gwałtownie przyśpieszać. Swoją ucieczkę kontynuował jadąc wzdłuż przejścia dla pieszych i chodnika.

W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w płot. Nawet to nie powstrzymało 31-latka od dalszej ucieczki. Mężczyzna wbiegł do jednego z pobliskich bloków. Na miejscu błyskawicznie pojawił się pies tropiący, doprowadził on policjantów do mieszkania, w którym się ukrył. Ostatecznie chwilę później, nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany przez pilskich kryminalnych.

Do tej sprawy funkcjonariusze zatrzymali również 42-letniego mężczyznę, który podczas prowadzonego pościgu celowo wprowadził policjantów w błąd, wskazując niewłaściwy kierunek ucieczki swojego kolegi. Takie zachowanie w świetle obowiązujących przepisów to poplecznictwo, czyli jawne pomaganie sprawcy przestępstwa i utrudnianie prowadzonych działań.

Jak się okazało 31-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami oraz jechał pod wpływem narkotyków. Jego nieodpowiedzialne zachowanie, a szczególnie jazda po chodniku, mogła realnie zagrozić bezpieczeństwu pieszych.

Mundurowi dowiedzieli się również, że zatrzymany w przeszłości był wielokrotnie karany za przestępczość narkotykową. Wszystkie te okoliczności dały podstawę do dokładnego sprawdzenia mieszkania zatrzymanego. Istniało realne podejrzenie, że mieszkaniec Piły mógł ukrywać duże ilości substancji zabronionych. Kryminalni w jego domu i piwnicy ostatecznie zabezpieczyli ponad 2 kilogramy amfetaminy, haszysz oraz marihuanę.

31-letni uciekinier usłyszał już zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości narkotyków i niezatrzymaniem się do kontroli policyjnej. Ponadto po potwierdzeniu badań laboratoryjnych poniesie konsekwencje za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków. Przestępstwa te popełnił w ramach tak zwanej recydywy, dlatego grozi mu kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Odpowiedzialności nie uniknie również 42-letni pilanin, który usłyszał zarzut poplecznictwa, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.