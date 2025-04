47-latek odpowie za groźby wobec posłanki na Sejm

Za groźby wobec posłanki na Sejm odpowie 47-letni mężczyzna, który w ubiegły poniedziałek zadzwonił do biura poselskiego i groził jej śmiercią. Kryminalni ustalili do kogo należy wskazany numer telefonu, a następnie zatrzymali mężczyznę i umieścili w policyjnym areszcie. Wczoraj 47-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.