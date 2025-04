Akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami i paserstwem samochodów Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Prokuratura Okręgowa we Włocławku prowadziła wspólnie z funkcjonariuszami grupy śledczej z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu i Komendy Miejskiej Policji we Włocławku śledztwo w sprawie kradzieży i paserstwa samochodów oraz działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Po żmudnym, trwającym niemal dwa lata śledztwie, w marcu 2025 r. zostało ono zakończone skierowaniem aktu oskarżenia wobec dziesięciu podejrzanych.

Likwidacja dziupli z kradzionymi samochodami

Komenda Miejska Policji we Włocławku uzyskała z Polsko - Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku informację o zlokalizowaniu na terenie powiatu włocławskiego samochodu skradzionego w marcu 2023 r. na terenie Republiki Federalnej Niemiec.

Na miejscu w pomieszczeniu garażowym funkcjonariusze policji zastali dwie osoby podczas demontażu tego pojazdu. W trakcie interwencji na miejsce dojechała trzecia osoba. W toku przeszukania ujawniono szereg elementów pochodzących od zdemontowanych pojazdów, narzędzia służące do demontażu pojazdów, telefony oraz woreczek strunowy z substancją narkotyczną. Wszystkie trzy osoby zostały zatrzymane. Przedstawiono im zarzuty paserstwa.

Śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu wspólnie z funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku przesłuchali kilkudziesięciu świadków, dokonali szeregu analiz z zabezpieczonego sprzętu, jak również prowadzili czynności operacyjne oraz współpracę z Policją z Niemiec, co skutkowało zatrzymaniem i przedstawieniem zarzutów kolejnym 7 podejrzanym z powiatu aleksandrowskiego i włocławskiego.

W toku śledztwa ustalono, że kradzione pojazdy były demontowane także w dwóch innych miejscach na terenie powiatu aleksandrowskiego. Postępowaniem objęto kilkadziesiąt kradzionych pojazdów.

Zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej

Zarzutami objęto 10 osób - mężczyzn w wieku od 25 do 53 lat. Wszystkim podejrzanym prokurator zarzucił działanie w zorganizowanej grupie przestępczej w okresie od 2022 r. do marca 2023 r., na terenie województwa kujawsko - pomorskiego i innych nieustalonych dotąd miejscowościach na terenie Polski oraz Republiki Federalnej Niemiec. Dziewięciorgu z nich zarzucono paserstwo samochodów, przyjmując że uczynili sobie z tego stałe źródło dochodu, z tego czterem podejrzanym paserstwo w stosunku do mienia znacznej wartości. Ostatniemu ze sprawców zarzucono kradzież z włamaniem. Dodatkowo jeden z podejrzanych usłyszał zarzut wielokrotnego udzielania innym osobom substancji psychotropowej w postaci amfetaminy.

Kwalifikacja prawna zarzuconych czynów i zagrożenie karą

Czyny zarzucone podejrzanym kwalifikowane są jako występki i zagrożone karą:

z art . 258 k.k. - do 5 lat pozbawienia wolności,

. 258 - do 5 lat pozbawienia wolności, z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. - do 15 lat pozbawienia wolności,

1 k.k. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. - do 15 lat pozbawienia wolności, z art. 291 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. i art. 65 § 1 k.k. - do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

z art. 279 § 1 k.k. - do 10 lat pozbawienia wolności,

z art. 59 ust. 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - do 10 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, w postępowaniu przygotowawczym stosowano wobec wszystkich podejrzanych środki zapobiegawcze. W początkowej fazie śledztwa, wobec trzech sprawców stosowano tymczasowe aresztowanie, które następnie zmieniono na dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Wobec dwóch kolejnych podejrzanych zastosowano dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi i zakaz opuszczania kraju, wobec trzech kolejnych dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe, wobec jednego dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi i poręczenie majątkowe oraz wobec ostatniego z podejrzanych dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się ze współpodejrzanymi.