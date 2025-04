45-latek podejrzany o ugodzenie współlokatora nożem zatrzymany przez policjantów Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Kłótnia dwóch obcokrajowców miała dramatyczny przebieg. W pewnym momencie jeden z nich zaatakował drugiego nożem, zadając mu kilka ciosów. Poszkodowany w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala w Zielonej Górze. Napastnik usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

W piątek, 28 marca br., na jednym z zielonogórskich osiedli pomiędzy dwoma współlokatorami doszło do awantury, która zakończyła się brutalnym atakiem. Rozmowa obydwu znajomych przerodziła się w kłótnię, podczas której jeden kopnął drugiego w nogę. Kopnięty mężczyzna w tym czasie przygotowywał sobie kolację, wykorzystał trzymany w ręce nóż i zadał nim koledze kilka ciosów, które spowodowały między innymi rany kłute w obrębie klatki piersiowej i innych częściach ciała. Doszło do bijatyki, podczas której mężczyźni szarpali się i przemieszczali po mieszkaniu. Następnie napastnik, pozostawiając w mieszkaniu nóż i poszkodowanego, wybiegł na klatkę schodową do sąsiada, aby poinformować go o tym co się stało. Sąsiad od razu powiadomił o wszystkim policję. Kiedy policjanci przybyli na miejsce zauważyli leżącego na łóżku krwawiącego 59-letniego mężczyznę, któremu niezwłocznie udzielili pierwszej pomocy i zajęli się nim do czasu przyjazdu pogotowia. Poszkodowany obcokrajowiec poinformował przybyłych policjantów, że napastnikiem jest jego 45-letni współlokator. Funkcjonariusze zatrzymali nożownika, który w trakcie udzielania pomocy rannemu mężczyźnie, przebywał na klatce schodowej. Zatrzymany 45-latek przyznał się do ugodzenia nożem kolegi. Obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu natychmiastowej i niezbędnej pomocy.

Sprawa nożownika będzie miała swój ciąg dalszy w sądzie. Wszczęto w tej sprawie śledztwo, a mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu zagrażającego życiu. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze wystąpił z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd rejonowy przychylił się do wniosku i 45-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 20 lat pozbawienia wolności.

( KWP w Gorzowie / mw)