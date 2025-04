Potrącony na przejeździe rowerowym cyklista, z obrażeniami ciała trafił do szpitala Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj Jak się okazuje piękna, słoneczna pogoda ma swoje cienie… Oślepiające słońce, a do tego brak dostatecznej ostrożności były powodem wypadku drogowego. Na rondzie na ul. Gdańska/Bema 63-letni mężczyzna kierujący oplem najechał na 64-letniego cyklistę przejeżdżającego po przejeździe rowerowym. Mężczyzna wpadł na szybę czołową i upadł na ziemię. Służby zaalarmowali i pierwszej pomocy pokrzywdzonemu udzielili strażnicy więzienni, wracający do domu po nocnej służbie. Uczestnicy tego zdarzenia byli trzeźwi. Rowerzysta trafił do szpitala, ma poważne obrażenia. Dochodzenie wyjaśni wszelkie okoliczności tego wypadku.

W czwartek (3.04.2025 r.) o godzinie 7:00 na drodze krajowej nr 51 w rejonie ronda krzyżującego ul. Bema z Gdańską mężczyzna jadący oplem potrącił rowerzystę przejeżdżającego przejazdem rowerowym. 63-letni kierowca opla tłumaczył, że nie zauważył cyklisty, bo oślepiło go słońce. Pierwszej pomocy rannemu rowerzyście udzielili funkcjonariusze służby więziennej z Zakładu Karnego w Kamińsku, którzy najechali na to zdarzenie i zawiadomili służby. Poszkodowany 64-letni cyklista, karetką pogotowia został przewieziony do miejscowego szpitala, jego obrażenia są poważne. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli opla i rower do badań biegłego. Dochodzenie wyjaśni wszelkie okoliczności tego wypadku drogowego.

Film publikujemy ku przestrodze.

Film zaczyna i kończy plansza z napisem "Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach. Nagranie przedstawia moment potrącenia rowerzysty na przejeździe dla rowerów.

( KWP w Olsztynie / kp)