Podziękowania dla policjantów, którzy pomogli przyszłym rodzicom sprawnie dotrzeć do szpitala

Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj

Miłe i wzruszające podziękowania wpłynęły do Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. Młodzi rodzice, którzy dzięki szybkiej i profesjonalnej reakcji funkcjonariuszy zdążyli dojechać do szpitala na czas. Para postanowiła publicznie wyrazić swoją wdzięczność. Dzięki eskortowaniu przez policjantów, przyszła mama bezpiecznie dotarła do placówki medycznej, a kilka chwil później na świat przyszedł zdrowy syn.