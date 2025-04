Wizyta przedstawicieli Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Europolu w Polsce - wzmocnienie współpracy na rzecz bezpieczeństwa Data publikacji 03.04.2025 Powrót Drukuj W dniach 26-28 marca 2025 r. z inicjatywy Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Polskę odwiedziła delegacja przedstawicieli EUROPOL-u. Wizyta miała na celu nawiązanie eksperckich relacji i omówienie kluczowych zagadnień związanych ze współpracą operacyjną oraz wymianą informacji pomiędzy polskimi organami ścigania a Europolem, a także koordynację zaangażowanych służb.

Delegację Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania reprezentowali nowo powołany Szef Centrum Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Europolu (ESOCC) Andy KRAAG, Szef Europejskiego Centrum Zwalczania Przemytu Migrantów Europolu (EMSC) Seweryn STOPA oraz ekspertka Europolu, Jolanta RAK.

Pierwszego dnia wizyty, 26 marca, delegacja spotkała się z przedstawicielami Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, gdzie omówiono kwestie związane z walką z przestępczością transgraniczną oraz operacjami prowadzonymi przez tę formację. Następnie goście udali się do Centralnego Biura Śledczego Policji, gdzie po powitaniu przez Komendanta CBŚP , nadinsp. Cezarego Lubę, poruszono potrzeby jednostki w zakresie realizacji jej operacji. Kulminacyjnym punktem dnia była wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie eksperci CBŚP zaprezentowali Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe d/z Nielegalnych Laboratoriów Narkotykowych. Była to okazja do zaprezentowania najnowszej wiedzy i metodologii, zwłaszcza w zakresie likwidacji laboratoriów narkotyków syntetycznych.

W kolejnych dniach, 27 i 28 marca, w Komendzie Głównej Policji odbyły się spotkania z udziałem gości, kierownictwa polskiej Policji, Straży Granicznej i ekspertów merytorycznych. Obecni byli przedstawiciele CBŚP, CBZC , BK KGP , BZPE KGP, BWiIK KGP, BMWP KGP oraz Komendy Głównej Straży Granicznej. Spotkaniom przewodniczył i moderował je Dyrektor BMWP KGP, insp. Ireneusz Sieńko, który pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Europolu w trakcie polskiej Prezydencji w Radzie UE. Rozmowy dotyczyły kluczowych aspektów współpracy z Europolem, wymiany informacji i doświadczeń w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości o charakterze kryminalnym, narkotykowym, ekonomicznym oraz zagrożeń hybrydowych i nielegalnej migracji. Szef ESOCC, Pan Andy KRAAG, wyraził zainteresowanie polskimi rozwiązaniami i zaoferował szerokie wsparcie Europolu dla operacji prowadzonych przez polskie organy ścigania.

Ostatniego dnia wizyty szczególną uwagę poświęcono rozpoznaniu i zwalczaniu rosyjskojęzycznych zorganizowanych grup przestępczych, działających w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Możliwość bezpośredniego uzyskania informacji z perspektywy Europolu, będącego ogólnoeuropejskim hubem zbierającym i analizującym dane, pozwoliła uczestnikom na lepsze zrozumienie skali tego zjawiska.

Wizyta przedstawicieli Europolu jest istotnym krokiem w umacnianiu współpracy pomiędzy polskimi organami ścigania a europejskimi partnerami, co przyczyni się do skuteczniejszej walki z przestępczością o zasięgu międzynarodowym. Nawiązane kontakty i wymiana doświadczeń umożliwią lepszą koordynację działań i pozyskanie wsparcia Europolu w zakresie najnowszych technologii, finansowania przedsięwzięć oraz wymiany informacji.

BMWP KGP