Posiadacz dziecięcej pornografii w rękach policjantów

Data publikacji 04.04.2025

Bieruńscy kryminalni zatrzymali 42-latka, podejrzanego o rozpowszechnianie, przechowywanie, posiadanie oraz rejestrowanie treści pornograficznych z udziałem małoletnich dzieci. Sąd Rejonowy w Tychach podjął już decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi kara nawet 15 lat więzienia.

Policjanci z bieruńskiej jednostki, wspólnie ze śledczymi z Wydziału Operacyjno-Śledczego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Katowic, dotarli do 42-letniego mieszkańca Bierunia, który w zaciszu swojego domu rozpowszechniał treści pornograficzne z udziałem małoletnich. Stróże prawa zabezpieczyli nośniki danych, na których znajdowało się blisko 70 plików video związanych z dziecięcą pornografią. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Tyski, sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, podjął decyzję o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia.

Przypominamy:

Dużo rozmawiaj ze swoim dzieckiem i uświadamiaj, że osoba poznana w sieci nie musi być tym, za kogo się podaje.

Tłumacz, aby Twoje dziecko nie wysyłało zdjęć, nie podawało danych osobowych i nie opowiadało o rodzinie.

Rozmawiaj z nim o zagrożeniach, które mogą go spotkać w internecie i przypominaj, że nie wolno umawiać się z osobami poznanymi w sieci bez Twojej wiedzy.